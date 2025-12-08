Panamá, 08 de diciembre del 2025

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    ACCIDENTE

    Un muerto y dos heridos en choque en la autopista Arraiján–La Chorrera

    José González Pinilla
    Un muerto y dos heridos en choque en la autopista Arraiján–La Chorrera
    Accidente en la autopista Arraiján-La Chorrera. Cortesía/Bomberos

    Un accidente de tránsito registrado la madrugada de este lunes 8 de diciembre en la autopista Arraiján–La Chorrera, cerca de La Arboledas, dejó una persona fallecida y dos heridas de consideración, según informó el Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá (BCBRP).

    El hecho ocurrió tras la colisión entre dos vehículos, uno de los cuales terminó volcado sobre la vía. Los bomberos de La Chorrera fueron los primeros en llegar al sitio para brindar atención a los involucrados.

    En el lugar, los rescatistas confirmaron que una de las personas había perdido los signos vitales, mientras que los otros dos ocupantes fueron atendidos y estabilizados por paramédicos del BCBRP y del Servicio Único de Manejo de Emergencias (SUME 911).

    Un muerto y dos heridos en choque en la autopista Arraiján–La Chorrera
    Accidente en la autopista Arraiján-La Chorrera. Cortesía/Bomberos

    Agentes de la Dirección de Operaciones del Tránsito de la Policía Nacional también acudieron a la escena para realizar el levantamiento preliminar y ordenar el flujo vehicular mientras se desarrollaban las labores de rescate y atención.

    Las autoridades mantienen abierta la investigación para determinar las causas del accidente.

    José González Pinilla

    Editor


    Leer Más

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Las rutas que están usando los viajeros para entrar y salir de Venezuela en medio de la crisis aérea. Leer más
    • Los costos aproximados de viajar con Panamá a la Copa del Mundo. Leer más
    • Mulino califica como ‘negligencia absoluta’ las medidas cautelares dadas a presuntos narcotraficantes. Leer más
    • Panameños podrán viajar a Canadá sin visa para los partidos de la Sele: estos son los requisitos y los vuelos disponibles. Leer más
    • Don Samy: un kiosko que marcó época. Leer más
    • Conceden medidas cautelares y revelan cómo operaba la red de fraude con tarjetas de crédito. Leer más
    • Sábado Picante: La mina y los negocios conexos. Leer más