Un muerto y dos heridos en choque en la autopista Arraiján–La Chorrera

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Un accidente de tránsito registrado la madrugada de este lunes 8 de diciembre en la autopista Arraiján–La Chorrera, cerca de La Arboledas, dejó una persona fallecida y dos heridas de consideración, según informó el Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá (BCBRP).

El hecho ocurrió tras la colisión entre dos vehículos, uno de los cuales terminó volcado sobre la vía. Los bomberos de La Chorrera fueron los primeros en llegar al sitio para brindar atención a los involucrados.

En el lugar, los rescatistas confirmaron que una de las personas había perdido los signos vitales, mientras que los otros dos ocupantes fueron atendidos y estabilizados por paramédicos del BCBRP y del Servicio Único de Manejo de Emergencias (SUME 911).

Accidente en la autopista Arraiján-La Chorrera. Cortesía/Bomberos

Agentes de la Dirección de Operaciones del Tránsito de la Policía Nacional también acudieron a la escena para realizar el levantamiento preliminar y ordenar el flujo vehicular mientras se desarrollaban las labores de rescate y atención.

Las autoridades mantienen abierta la investigación para determinar las causas del accidente.