Una aseadora, trabajadores portuarios y conductores: los perfiles dentro de la red de tráfico de drogas

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La investigación se inició en agosto de 2024, tras el decomiso de varios cargamentos de drogas que tenía como destino Australia y Europa.

La juez de garantías Hiroko Tinoco validó acuerdos de pena de 120, 64 y 60 meses de prisión, además de ordenar la detención provisional de otras 22 personas vinculadas a una red que presuntamente enviaba drogas dentro de contenedores con destino a Australia y Europa.

La organización criminal fue desmantelada mediante la operación Alianza, desarrollada por la Fiscalía de Drogas y la Policía Nacional.

La investigación dejó al descubierto una estructura integrada por trabajadores portuarios, conductores de plataformas de transporte y particulares que, según las autoridades, recibían droga procedente de Colombia para posteriormente introducirla en contenedores.

Una red con empleados portuarios y particulares

Durante la audiencia de presentación de cargos, el fiscal Julio Campines explicó que la investigación, iniciada en 2024, permitió identificar que la organización reclutaba empleados de puertos, trabajadores de empresas dedicadas al mantenimiento de contenedores, conductores de plataformas de transporte y personas que prestaban distintos servicios.

De acuerdo con las investigaciones, el grupo también estaba integrado por una aseadora de una iglesia, quien presuntamente formaba parte de la estructura criminal.

A través de interceptaciones telefónicas, la Fiscalía estableció que la red recibía la droga por vía marítima, la ocultaba en residencias en la ciudad de Panamá y posteriormente la trasladaba hacia el puerto de Balboa para introducirla en contenedores.

Las autoridades realizaron allanamientos simultáneos en Panamá, San Miguelito, Panamá Oeste y Colón como parte de la Operación Alianza.

Allanamientos y decomisos

Durante los allanamientos realizados por la Fiscalía se logró el decomiso de $14 mil en efectivo a una mujer que se desempeñaba como aseadora de una iglesia y que, según las autoridades, reportaba ingresos de $25 semanales por la limpieza del templo.

Además, se realizaron operaciones en dos residencias ubicadas en San Miguelito y el corregimiento de Juan Díaz, donde se ubicaron sustancias ilícitas dentro de dos vehículos.

Según la Fiscalía, el presunto cabecilla de la organización es Ismael González Pomares, alias “Vinicius Jr.”, quien se encargaba de asignar tareas a los distintos integrantes del grupo.

Más de una tonelada de cocaína decomisada

La investigación también determinó que la red mantenía vínculos con una pandilla que opera en el edificio conocido como La Quince Pisos, ubicado en el barrio de El Chorrillo.

La Fiscalía informó que logró decomisar más de una tonelada de cocaína a este grupo durante 19 operativos.

Entre las acciones realizadas se registraron decomisos coordinados con autoridades de Nueva Zelanda, Australia y Bélgica.