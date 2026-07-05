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    Investigación judicial

    Una camioneta en Cerro Cocobolo y un apartamento con signos de violencia: lo que se sabe de la muerte de Héctor Sambrano

    El exsubdirector del Ifarhu y representante de Barrio Colón fue hallado sin vida el viernes en Carrasquilla. Su vehículo apareció en el patio de una residencia en San Miguelito. ‘Me lo mataron’, afirma su madre mientras pide justicia.

    Eliana Morales Gil
    Una camioneta en Cerro Cocobolo y un apartamento con signos de violencia: lo que se sabe de la muerte de Héctor Sambrano
    Héctor Sambrano junto a Bernardo 'Nando' Meneses durante su etapa en el Ifarhu. LP/Archivo

    Una de las pistas del caso apareció a más de 15 kilómetros de la escena del crimen.

    +info

    Hallan sin vida a exsubdirector del Ifarhu y representante de Barrio ColónExdirector del Ifarhu cumplirá ocho años de prisión por caso de auxilios económicos

    En las últimas horas, las autoridades ubicaron una camioneta que habría pertenecido a Héctor Sambrano, exsubdirector del Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos (Ifarhu) y representante del corregimiento de Barrio Colón, en el patio de una residencia del sector La Olimpia, en Cerro Cocobolo, distrito de San Miguelito.

    El vehículo, una camioneta pickup Nissan Frontier doble cabina de color gris, no estaba en el edificio de Carrasquilla donde el viernes 3 de julio un familiar encontró el cuerpo del político y exfuncionario.

    Una camioneta en Cerro Cocobolo y un apartamento con signos de violencia: lo que se sabe de la muerte de Héctor Sambrano
    El fiscal de Homicidios, Jorge Ferguson, durante declaraciones sobre la investigación del caso Héctor Sambrano.

    El hallazgo del vehículo abre una línea de investigación clave para la Fiscalía Metropolitana de Homicidio y Femicidio, que desde el viernes intenta reconstruir las últimas horas de Sambrano y el recorrido de quienes se llevaron sus pertenencias.

    Lo que encontraron en el apartamento

    Sambrano fue hallado sin vida alrededor de las 10:00 a.m. del pasado viernes en un apartamento del edificio Vista Park Tower, en Carrasquilla, corregimiento de San Francisco, en la capital.

    El fiscal de homicidios Jorge Ferguson explicó que un familiar que vivía con la víctima avisó a las autoridades. Contó que el cuerpo presentaba signos de violencia.

    Una camioneta en Cerro Cocobolo y un apartamento con signos de violencia: lo que se sabe de la muerte de Héctor Sambrano
    Héctor Sambrano era el representante de Barrio Colón. Archivo

    El Ministerio Público espera el informe de necropsia para establecer la causa de la muerte.

    Mientras tanto, los investigadores analizan las cámaras de videovigilancia del edificio y recogen declaraciones de varias personas del entorno de la víctima.

    Del apartamento, además del vehículo, desaparecieron pertenencias personales, un elemento que los familiares vinculan de manera directa con el crimen.

    ‘Me lo mataron’

    La madre de Sambrano, Samira Muñoz, rompió el silencio con una exigencia de justicia.

    “Él no se metía con nadie. Solo le pido a Dios justicia, porque él no era de meterse en problemas. Me lo mataron, se robaron su carro y sus pertenencias. Que hagan justicia y que encuentren a esa persona”, declaró a TVN.

    En su comunidad de La Chorrera, donde ejercía como representante desde 2024, allegados lo describieron como un dirigente dedicado a la gestión local.

    “Desde niño le gustaba ayudar. Para nosotros es una gran pérdida”, expresó Misleana Arosemena, amiga de la familia.

    Sambrano era un activo militante del Partido Revolucionario Democrático (PRD) agrupación política que gobernó Panamá entre 2019 y 2024.

    Una camioneta en Cerro Cocobolo y un apartamento con signos de violencia: lo que se sabe de la muerte de Héctor Sambrano
    Héctor Sambrano junto al exvicepresidente José Gabriel Carrizo en la campaña electoral de 2019.

    El expediente que lo perseguía

    La muerte de Sambrano ocurrió mientras su nombre figuraba en uno de los expedientes de presunta corrupción más sonados de los últimos años: el escándalo de los auxilios económicos del Ifarhu.

    El político fue la mano derecha de Bernardo Meneses, director de la entidad entre 2019 y 2024, y ocupó la subdirección durante esa gestión.

    El 20 de septiembre de 2025, el juez de garantías Francisco Carpintero le imputó cargos por presunto peculado en el manejo de esos fondos y le impuso la medida cautelar de notificación periódica. La Fiscalía Anticorrupción mantenía abierta la investigación al momento de su muerte.

    Una camioneta en Cerro Cocobolo y un apartamento con signos de violencia: lo que se sabe de la muerte de Héctor Sambrano
    La policía hizo efectiva la aprehensión de Héctor Sambrano en el PH Vista Park en el corregimiento de San francisco.

    Sin respuesta

    Las preguntas centrales siguen sin respuesta: quién entró al apartamento de Carrasquilla, cómo llegó la camioneta hasta Cerro Cocobolo y si el crimen respondió a un robo o a un móvil distinto.

    Las autoridades no han reportado detenciones por ahora. Hasta el momento la causa se investiga como un posible homicidio, el de un político de Panamá Oeste que murió con una investigación de alto perfil pendiente.

    Eliana Morales Gil

    Editora Sección Política

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