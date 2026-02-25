Una de cal y otra de arena para los Lasso: la fiscal pide condena para Jaime, pero exculpa a Michele

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Condena para Jaime Lasso y absolución para su hija Michele.

Eso fue lo que solicitó la fiscal Yanibeth Malek este 24 de febrero, en el segundo día de alegatos del juicio por los sobornos de Odebrecht.

La vinculación de ambos con los fondos entregados por Odebrecht surge a través de Poseidon Enterprises y la Fundación Don James, controladas por Jaime Lasso, que recibió transferencias de Klienfield Services.

Posteriormente, Jaime Lasso entregaba esos fondos al expresidente Juan Carlos Varela (2014-2019), quien también está acusado pero no está presente en este juicio, ya que ahora es parlamentario centroamericano y, por tanto, la potestad para procesarlo judicialmente la tiene ahora la Corte Suprema de Justicia.

Jaime, que es médico y se autoproclamó lobista, fue embajador en Corea del Sur y es una persona muy allegada a la familia Varela. Él mismo contó que Odebrecht le entregó $700,000 para financiar un programa social de reproducción asistida.

André Rabello, antiguo intendente de Odebrecht en Panamá, declaró que, en total, se depositaron unos $10 millones a sociedades de Lasso. Cuando Lasso fue designado embajador, Odebrecht continuó la relación con su hija Michele.

No obstante, la investigación del Ministerio Público no pudo establecer la participación dolosa de Michele en las transacciones relacionadas con Odebrecht. Ella sostiene que no tenía conocimiento de las cuentas ni de las transacciones que provenían del Departamento de Operaciones Estructuradas; no recibió órdenes de pago ni tenía control de las sociedades.

En cuanto a Jaime, sí está acreditado que, además, era beneficiario de otras sociedades alimentadas por Odebrecht, como V Tech Ltd.

Citó la declaración de Rabello, quien detalló que el exconsul actuó como lobista para gestionar pagos a favor de Odebrecht por parte de entidades contratantes. También facilitó contactos con miembros del Partido Panameñista, en el que milita la familia Varela.

La fiscal Malek desestimó el argumento presentado por Lasso en su indagatoria, en el que sostenía que los fondos entregados por Odebrecht eran donaciones, y afirmó que su accionar estuvo encaminado a dar apariencia de actividades lícitas a los fondos entregados por la empresa brasileña.

Según la fiscal, Jaime Lasso, quien formaba parte de la comisión de finanzas del Partido Panameñista, actuó en favor de Odebrecht para ocultar fondos obtenidos de manera ilícita.

El juicio se reanuda este miércoles 25 de febrero, con más alegatos por parte de la fiscalía.

Los Lasso han seguido el desarrollo del juicio por Zoom.