Panamá, 16 de marzo del 2026

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    Presunto peculado y tráfico de influencias

    Una fiscalía anticorrupción investiga cómo se adjudicó el contrato del revisado vehicular digital

    Mónica Palm

    La Fiscalía Anticorrupción investiga irregularidades en la adjudicación del contrato de concesión del servicio de revisado vehicular digital, por un monto de $1.4 millones.

    +info

    La ATTT investiga el contrato de revisado vehicular digital que está ligado a un familiar del exvicepresidente Gaby CarrizoFuncionario y concesionario, a la vez: los nexos de un pariente de Gaby Carrizo con la AMP y la ATTTLos nexos familiares y la disputa millonaria por la concesión del revisado vehicular digitalEl negocio secreto en la ATTT que concretó el operador de Gaby Carrizo

    La Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) otorgó la concesión a 3Tech Latin America Corp. el 14 de noviembre de 2022, a través de la Resolución OAL-894. Diez días después, esa empresa firmó un acuerdo de inversión con Panama Dynamics Int. (antes Rent Contadora, S.A.), lo que convirtió a esta sociedad en socio “incidental” del contrato. Panama Dynamics se comprometía a aportar $450 mil.

    En esa negociación, Panama Dynamics estuvo representada por Jean Paul De Janon Arias, esposo de María Carolina Carrizo Arauz, prima hermana del entonces vicepresidente de la República, José Gabriel Carrizo.

    La Fiscalía Anticorrupción investiga ahora si se cometieron los delitos de peculado y tráfico de influencias.

    Como parte de las diligencias, este lunes 16 de marzo se informó que ya se realizó una inspección en las oficinas de la ATTT.

    “Una vez la fiscalía inició la investigación, se dirigió a la sede de la ATTT con la finalidad de recabar elementos para esclarecer estas supuestas conductas delictivas, entre ellas recolectar el expediente administrativo relacionado con el contrato de licitación número 17-2022, mediante el cual se adjudicó el servicio de digitalización de los revisados vehiculares”, explicó la fiscal Adela Cedeño.

    Agregó que se han gestionado otras diligencias, las cuales no precisó.

    Información en desarrollo...

    Mónica Palm

    Directora unidad investigativa


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