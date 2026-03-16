Una fiscalía anticorrupción investiga cómo se adjudicó el contrato del revisado vehicular digital

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La Fiscalía Anticorrupción investiga irregularidades en la adjudicación del contrato de concesión del servicio de revisado vehicular digital, por un monto de $1.4 millones.

La Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) otorgó la concesión a 3Tech Latin America Corp. el 14 de noviembre de 2022, a través de la Resolución OAL-894. Diez días después, esa empresa firmó un acuerdo de inversión con Panama Dynamics Int. (antes Rent Contadora, S.A.), lo que convirtió a esta sociedad en socio “incidental” del contrato. Panama Dynamics se comprometía a aportar $450 mil.

En esa negociación, Panama Dynamics estuvo representada por Jean Paul De Janon Arias, esposo de María Carolina Carrizo Arauz, prima hermana del entonces vicepresidente de la República, José Gabriel Carrizo.

La Fiscalía Anticorrupción investiga ahora si se cometieron los delitos de peculado y tráfico de influencias.

Como parte de las diligencias, este lunes 16 de marzo se informó que ya se realizó una inspección en las oficinas de la ATTT.

“Una vez la fiscalía inició la investigación, se dirigió a la sede de la ATTT con la finalidad de recabar elementos para esclarecer estas supuestas conductas delictivas, entre ellas recolectar el expediente administrativo relacionado con el contrato de licitación número 17-2022, mediante el cual se adjudicó el servicio de digitalización de los revisados vehiculares”, explicó la fiscal Adela Cedeño.

Agregó que se han gestionado otras diligencias, las cuales no precisó.

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