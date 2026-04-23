Una mujer condenada por el asesinato del exgobernador Darío Fernández es candidata a una rebaja de pena

Exclusivo

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

En un hecho sin precedentes, el Ministerio de Gobierno, bajo la gestión de Dinoska Montalvo, ha incluido en su lista de 1,187 personas privadas de libertad nominadas para una rebaja de pena a la abogada Mayra Evelia Hall Conte, una de las personas condenadas por el asesinato del comunicador y exgobernador coclesano Darío Fernández, hecho ocurrido en su residencia el 6 de noviembre de 2011.

Hall Conte fue condenada en un juicio a cumplir una pena de 33 años de prisión, pero ahora aparece en la lista de privados de libertad que podrían recibir una rebaja de pena, divulgada por la ministra Montalvo, quien también ha sido responsable de liberar por la misma vía (rebaja de pena) a personas condenadas, por ejemplo, por enriquecimiento injustificado, como es el caso de su amiga Milena Vallarino de Ferrufino, esposa del exministro Guillermo Ferrufino, y por estafa agravada —en perjuicio de Corporación La Prensa, S.A.— en el caso de José Antonio Carrizo Mérida.

La abogada Hall Conte estuvo involucrada en una red criminal que robaba tierras, hecho que denunció en un programa radial en Penonomé el comunicador Darío Fernández, quien pagó con su vida las denuncias que hizo en su momento.

El crimen buscaba silenciarlo, así como la impunidad de una organización criminal dedicada a la adquisición y traspaso fraudulento de tierras.

De acuerdo con un comunicado que ha hecho público la ministra, las personas que aparecen en su listado para recibir el beneficio de la libertad “han demostrado, durante su permanencia en el sistema penal, los siguientes méritos: buena conducta y respeto a los reglamentos internos, participación activa en programas de estudio y trabajo, capacidad probada para su reinserción efectiva a la sociedad”.

Ministra de Gobierno, Dinoska Montalvo. Cortesía/Mingob

Ahora, la familia del exgobernador tendrá que presentar a la carrera un escrito de oposición para que el Ministerio de Gobierno se abstenga de liberar a una persona condenada por asesinato y que cumpla su condena completa: 33 años de prisión.

La Prensa conversó con miembros de la familia Fernández, quienes se mostraron sorprendidos y visiblemente consternados porque la homicida es candidata a recibir libertad tras el asesinato a sangre fría de un ciudadano en su propia residencia.

Listado de candidatos a rebaja de pena, divulgado por el Mingob.

En la sentencia condenatoria en este caso —dictada el 26 de junio de 2013— el tribunal impuso 38 años de prisión a Joel Guerra (autor material del asesinato) y a Miguel Arner. También fue condenado Julián Nouvet Conte, con sentencia de 41 años y 3 meses de prisión, en virtud de que la pena aumentó por reincidencia.

El Tribunal también condenó a Deshy Quirós Matal, así como a Mayra Hall Conte, a 33 años de prisión.

Además, a todos se les impuso la pena accesoria de prohibición de portar armas por un término de cinco (5) años, una vez cumplan la pena principal.