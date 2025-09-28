Panamá, 28 de septiembre del 2025

    Ministerio Público

    Una persona muere tras caer de un piso superior en el Complejo de la CSS

    Henry Cárdenas P.
    Complejo Hospitalario de la Caja de Seguro Social. Cortesía

    La Caja de Seguro Social (CSS) confirmó este domingo 28 de septiembre la muerte de una persona que cayó de un piso superior en el Complejo Hospitalario Arnulfo Arias Madrid, ubicado en la vía Transístmica.

    En un comunicado, la CSS reportó la muerte de un ciudadano, en circunstancias que no están claras y que habría caído de un piso superior.

    Hasta el momento, se desconoce si la persona era un paciente, un funcionario o un civil.

    Se informó que personal del Ministerio Público llegó al lugar de los hechos para iniciar las investigaciones del caso.

    Henry Cárdenas P.

    Portadista


