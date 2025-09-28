Una persona muere tras caer de un piso superior en el Complejo de la CSS

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La Caja de Seguro Social (CSS) confirmó este domingo 28 de septiembre la muerte de una persona que cayó de un piso superior en el Complejo Hospitalario Arnulfo Arias Madrid, ubicado en la vía Transístmica.

En un comunicado, la CSS reportó la muerte de un ciudadano, en circunstancias que no están claras y que habría caído de un piso superior.

Hasta el momento, se desconoce si la persona era un paciente, un funcionario o un civil.

Se informó que personal del Ministerio Público llegó al lugar de los hechos para iniciar las investigaciones del caso.