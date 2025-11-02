Panamá, 03 de noviembre del 2025

    INFORME

    Una víctima fatal y más de 68 mil vehículos movilizados durante el operativo de Fiestas Patrias

    José González Pinilla
    Hasta el momento, el operativo ha registrado tres accidentes de tránsito en diferentes puntos del país. LP/Elysée Fernández

    Las autoridades reportaron este domingo la primera víctima fatal desde el inicio del operativo de seguridad por las Fiestas Patrias, que comenzó el pasado 1 de noviembre.

    De acuerdo con el informe oficial, el accidente ocurrió a las 3:30 a.m. de este domingo en Ciudad Radial, a la altura del corredor Sur, cuando el vehículo en que viajaba la víctima colisionó contra un objeto fijo. La persona perdió la vida en el lugar.

    Hasta el momento, el operativo ha registrado tres accidentes de tránsito en diferentes puntos del país.

    En cuanto al flujo vehicular, la Policía Nacional informó que desde la tarde del viernes 31 de octubre hasta este domingo 68,014 vehículos se han desplazado hacia el interior del país. Solo este domingo 11,052 automóviles realizaron el recorrido.

    Los agentes de tránsito han impuesto 135 infracciones durante las últimas horas. Entre ellas destacan 34 por desatender señales, 38 por exceso de velocidad, 8 por luces inadecuadas, 3 por embriaguez comprobada, 3 por vehículos mal estacionados, 3 por desacato y 1 por uso de celular al conducir.

    Las autoridades reiteraron en un comunicado su llamado a los conductores para mantener la prudencia en las vías y respetar las normas de tránsito, a fin de prevenir más accidentes durante el desarrollo de las celebraciones patrias.

    José González Pinilla

    Editor

