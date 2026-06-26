Panamá, 26 de junio del 2026
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    Unachi: procurador Gómez remite a la Fiscalía Anticorrupción la investigación contra la exrectora

    El Ministerio Público mantiene tres investigaciones abiertas por la presunta comisión de delitos contra la administración pública en la Unachi.

    Juan Manuel Díaz
    Unachi: procurador Gómez remite a la Fiscalía Anticorrupción la investigación contra la exrectora
    Procurador Luis Carlos Gómez, realizó diligencia en el Registro Público por caso Unachi. Cortesía

    El procurador Luis Carlos Gómez reveló que declinó a la Fiscalía Anticorrupción la investigación que su despacho adelantaba contra la exrectora de la Universidad Autónoma de Chiriquí (Unachi), Etelvina Medianero de Bonagas.

    Gómez detalló que su despacho mantenía una investigación de oficio sobre algunas actuaciones realizadas por la exrectora en el manejo que daba a algunas actividades dentro de la Unachi, pero tras su renuncia, la investigación será asumida por la Fiscalía Anticorrupción.

    En sus declaraciones, que se dieron durante el evento de lanzamiento del sexto número de la revista del Ministerio Público, el funcionario explicó que, tras la renuncia, de Etelvina Medianero de Bonagas al cargo de rectora de la Unachi, ahora corresponde a la Fiscalía Anticorrupción asumir las diligencias de esa investigación.

    Unachi: procurador Gómez remite a la Fiscalía Anticorrupción la investigación contra la exrectora
    Etelvina de Bonagas, exrectora de Unachi.

    El despacho del procurador Gómez adelantaba dos investigaciones contra la exrectora de la Unachi: una iniciada de oficio tras varias publicaciones en medios de comunicación sobre presuntos malos manejos de fondos en ese centro de estudios.

    En esta investigación, Gómez compareció el pasado 15 de mayo ante el Registro Público para buscar propiedades, sociedades y cualquier huella patrimonial ligada a la rectora y a otras 12 familiares más, en medio de una investigación por presuntos delitos contra la administración pública.

    Dentro del listado de personas naturales, remitido por el procurador Gómez al Registro Público, se encuentran tres hijos de la rectora: Jessica Joanna, Ethel Mayte y Moisés Enrique Bonagas Medianero.

    La segunda investigación se trata de una denuncia presentada por el Ministerio de Educación, tras el hallazgo de una serie de irregularidades en el manejo de fondos.

    Asimismo, el Ministerio Público investiga a docentes de la Unachi que presuntamente presentaron diplomas falsos para participar en concursos para obtener cátedras en esa casa de estudios.

    Juan Manuel Díaz

    Reportero de Judiciales

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