Usan 11 mil galones de agua para combatir incendio en La Yeguada

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Unos 11 mil galones de agua han sido utilizados en las labores para sofocar el incendio registrado en la Reserva Forestal La Yeguada, en el distrito de Calobre, provincia de Veraguas, mientras avanzan las investigaciones por un posible hecho criminal vinculado al siniestro.

La Personería de Calobre inició una investigación de oficio tras reportes difundidos en redes sociales que apuntan a que el fuego, que comenzó el pasado viernes, pudo haber sido provocado de manera intencional.

De acuerdo con el Servicio Nacional Aeronaval (Senan), hasta el momento se han realizado al menos 34 descargas de agua, lo que representa unos 11 mil galones de agua, mediante el sistema Bambi Bucket para combatir las llamas, en un operativo conjunto que involucra también al Cuerpo de Bomberos y brigadas del Ministerio de Ambiente.

El incendio ha afectado más de 100 hectáreas de plantaciones de pino y sotobosque dentro de esta área protegida, considerada la primera reserva forestal del país y clave para la conservación de recursos hídricos y biodiversidad.

La Yeguada, reserva forestal. Un incendio consume su vegetación. Foto: Cortesía Cuerpo de Bomberos.

El ministro de Ambiente, Juan Carlos Navarro, aseguró que el fuego fue provocado y advirtió que los responsables deberán enfrentar consecuencias legales y económicas. “Van a tener que responder no solo por el daño causado, sino también por todos los costos de la operación, movilización y alimentación del personal”, manifestó.

Navarro también informó que se ofrecerá una recompensa para dar con los responsables y adelantó que las autoridades rastrean un vehículo sedán que habría pasado por el área alrededor de las 3:00 a.m., el cual podría estar vinculado con el inicio del incendio.

🚁 Profesionalismo y entrega desde el aire.



Nuestros medios aéreos se mantiene en misiones de apoyo para la sofocación de incendios de masa vegetal, utilizando el sistema Bambi Bucket para realizar descargas de agua de forma estratégica. La experiencia y destreza. — Servicio Nacional Aeronaval de Panamá (@aeronavalpanama) March 17, 2026

Las labores en el terreno continúan con la participación de bomberos, guardaparques, voluntarios y unidades aeronavales, quienes enfrentan condiciones adversas como el viento y la alta temperatura, factores que han favorecido la propagación del fuego.