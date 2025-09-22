Panamá, 22 de septiembre del 2025

    OPERATIVO

    Usan local de envíos en Panamá para mandar paquetes con marihuana y cannabis

    José González Pinilla
    Paquetes con presunta droga. Cortesía/Aduanas

    Inspectores de Aduanas detectaron paquetes con presunta droga en un recinto aduanero que tramita envíos por courier.

    De acuerdo con la entidad, retuvieron un envío que contenía una bolsa con presunta marihuana y varias cajas con derivados de cannabis.

    La institución explicó que el cannabis estaba presentado en forma de cigarros pequeños. Además, decomisaron cinco cajas con cartuchos para concentrado de THC, procedentes de Estados Unidos.

    En otro hecho, señaló Aduanas, los inspectores retuvieron un envío con una bolsa de presunta marihuana y varias unidades de vaporizadores electrónicos con extracto de cannabis THC.

