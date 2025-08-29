Vale Digital: juez declara ilegal las diligencias de aprehensiones a Oliva y Attie

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Un juez de garantías declaró este jueves ilegal las diligencias de aprehensiones al exdirector de la Autoridad para la Innovación Gubernamental(AIG), Luis Oliva y al empresario Budy Attie, capturados ayer en medio de la “Operación Mercurio”.

En dicha operación también fueron aprehendidos Ralph Attie D’Jamous, hermano de Budy, y una abogada llamada Janice Becerra de Reynardus, socia de la firma Panama Legal Group.

Los cuatro son requeridos por la presunta comisión de los delitos de corrupción de funcionarios, peculado y asociación ilícita para delinquir, relacionados con la operación irregular de la plataforma Fintek, utilizada para gestionar los pagos a los beneficiarios del Vale Digital.

En estos momentos se desarrolla la audiencia. La Fiscalía presentará la imputación de cargos y la solicitud de medidas cautelares.

En desarrollo...