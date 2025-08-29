Panamá, 29 de agosto del 2025

    Vale Digital: juez declara ilegal las diligencias de aprehensiones a Oliva y Attie

    Juan Manuel Díaz
    Vale Digital: juez declara ilegal las diligencias de aprehensiones a Oliva y Attie
    Luis Oliva a su llegada a la DIJ. LP/Isaac Ortega

    Un juez de garantías declaró este jueves ilegal las diligencias de aprehensiones al exdirector de la Autoridad para la Innovación Gubernamental(AIG), Luis Oliva y al empresario Budy Attie, capturados ayer en medio de la “Operación Mercurio”.

    En dicha operación también fueron aprehendidos Ralph Attie D’Jamous, hermano de Budy, y una abogada llamada Janice Becerra de Reynardus, socia de la firma Panama Legal Group.

    Los cuatro son requeridos por la presunta comisión de los delitos de corrupción de funcionarios, peculado y asociación ilícita para delinquir, relacionados con la operación irregular de la plataforma Fintek, utilizada para gestionar los pagos a los beneficiarios del Vale Digital.

    En estos momentos se desarrolla la audiencia. La Fiscalía presentará la imputación de cargos y la solicitud de medidas cautelares.

    En desarrollo...

    Juan Manuel Díaz

    Reportero de Judiciales

