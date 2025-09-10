Vale Digital: Oliva llega a la audiencia de apelación

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El exadministrador de la Autoridad para la Innovación Gubernamental, Luis Oliva, llegó la tarde de este miércoles 10 de septiembre a la audiencia de apelación a las medidas cautelares aplicadas en su contra.

La pasada semana, a Oliva le imputaron cargos y le aplicaron la medida cautelar de reporte periódico dos veces al mes (14 y 28) e impedimento de salida del país tanto.

Oliva es requerido por la presunta comisión de los delitos de corrupción de funcionarios, peculado y asociación ilícita para delinquir, relacionados con la operación irregular de la plataforma Fintek, utilizada para gestionar los pagos a los beneficiarios del Vale Digital.

Información en desarrollo...