Panamá, 10 de septiembre del 2025

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    AIG

    Vale Digital: Oliva llega a la audiencia de apelación

    Juan Manuel Díaz
    Vale Digital: Oliva llega a la audiencia de apelación
    Luis Oliva comparece a audiencia de apelación. LP/Anel Asprilla

    El exadministrador de la Autoridad para la Innovación Gubernamental, Luis Oliva, llegó la tarde de este miércoles 10 de septiembre a la audiencia de apelación a las medidas cautelares aplicadas en su contra.

    La pasada semana, a Oliva le imputaron cargos y le aplicaron la medida cautelar de reporte periódico dos veces al mes (14 y 28) e impedimento de salida del país tanto.

    Oliva es requerido por la presunta comisión de los delitos de corrupción de funcionarios, peculado y asociación ilícita para delinquir, relacionados con la operación irregular de la plataforma Fintek, utilizada para gestionar los pagos a los beneficiarios del Vale Digital.

    Información en desarrollo...

    Juan Manuel Díaz

    Reportero de Judiciales


    Eventos de tustiquetes.com

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Calendario escolar 2025: cuándo será la próxima semana de vacaciones para los estudiantes. Leer más
    • Panamá sacó un decepcionante empate y el Mundial se aleja. Leer más
    • Traslado del aeropuerto de Albrook a Panamá Pacífico costaría más de $100 millones. Leer más
    • Pilotos de F-16 venezolanos que sobrevolaron buques de Estados Unidos ‘estarían actuando bajo amenazas de Maduro’. Leer más
    • Meduca define calendario escolar 2026: clases iniciarán el 2 de marzo. Leer más
    • Lo bueno, lo malo, lo feo y lo temible de la segunda fecha en el grupo de la selección de Panamá. Leer más
    • Minsa ordena suspender el registro sanitario y el retiro del mercado de desodorantes y perfumes. Leer más