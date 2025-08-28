Vale Digital: Oliva y Attie serán llevados este jueves a audiencia para definir imputación de cargos y medidas cautelares

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El exdirector de la Autoridad para la Innovación Gubernamental (AIG), Luis Oliva; el empresario Budy Attie; y otras dos personas comparecerán este jueves a una audiencia de solicitudes múltiples, tras ser aprehendidos ayer en medio de la “Operación Mercurio”.

También fueron aprehendidos Ralph Attie D’Jamous, hermano de Budy, y una abogada llamada Janice Becerra de Reynardus, socia de la firma Panama Legal Group.

Los cuatro son requeridos por la presunta comisión de los delitos de corrupción de funcionarios, peculado y asociación ilícita para delinquir, relacionados con la operación irregular de la plataforma Fintek, utilizada para gestionar los pagos a los beneficiarios del Vale Digital.

Se espera que la audiencia se lleve a cabo en horas de la mañana: en primera instancia para legalizar la aprehensión; seguidamente la Fiscalía presentará la imputación de cargos, y finalmente se procederá con la audiencia para determinar medidas cautelares.

Información en desarrollo…