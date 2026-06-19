Panamá, 19 de junio del 2026
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    Audiencia

    Validan detención con fines de extradición de Stephany Villarreal, aprehendida en España por blanqueo de capitales

    Las autoridades españolas aprehendieron a Stephanie Villarreal tras una petición de las autoridades panameñas.

    Juan Manuel Díaz
    Validan detención con fines de extradición de Stephany Villarreal, aprehendida en España por blanqueo de capitales
    Cae en España una mujer panameña vinculada a estructura criminal, requerida por presunto blanqueo de capitales. Foto/Policía Nacional

    Un juez de garantías validó una orden de detención con fines de extradición de la panameña Stephany Maryel Villarreal, detenida en España por cargos de blanqueo de capitales y a quien las autoridades señalan como pareja sentimental de Jaime Powell (alias Yunya), investigado dentro de la operación Éxodo.

    Durante una audiencia, celebrada en la mañana de este viernes, un juez de garantías declaró legal la detención de Villarreal con fines de extradición por su presunta participación en una red dedicada al blanqueo de capitales.

    Ahora corresponderá a la Fiscalía de Asuntos Internacionales del Ministerio Público entregar al Ministerio de Relaciones Exteriores la documentación con la petición de extradición y los delitos imputados a Villarreal para iniciar formalmente el proceso de extradición.

    A Villarreal se le vincula con la denominada operación Éxodo, a través de la cual las autoridades desmantelaron una red criminal ligada al tráfico de drogas y al blanqueo de capitales procedente de esta actividad.

    En esa investigación, las autoridades también investigan la presunta relación de Anthony Martínez (alias Paciero), Jaime Powell Rodríguez, Jacinto Juárez (alias Tuco) y Juan Vicente Blandfor (alias La Letra o Juancin), este último detenido en la isla de Coiba, con una estructura criminal que contaminaba contenedores en puertos de la costa atlántica.

    Ya en una ocasión, las autoridades panameñas solicitaron la extradición de Jaime Powell, pero al mantener la ciudadanía española el proceso no prosperó y este se mantiene en ese país.

    Juan Manuel Díaz

    Reportero de Judiciales

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