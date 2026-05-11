Validan vídeos en carpetilla relacionada al contralor Anel Flores, tras irrumpir en la Fiscalía Anticorrupción

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La magistrada María Eugenia López Arias, actuando como juez de garantías, validó una solicitud de control posterior presentada por el procurador Luis Carlos Gómez Rudy, sobre una serie de vídeos del jueves 9 de abril de 2026, cuando el contralor Anel Flores interrumpió una diligencia judicial en la que participaban tres auditores de la Contraloría.

Fuentes ligadas al proceso confirmaron que el pasado 6 de mayo se realizó la audiencia solicitada por Gómez Rudy, para validar vídeos de las cámaras de seguridad de la Fiscalía Anticorrupción, en los que se observa a Flores, al subcontralor Omar Castillo y a otros funcionarios de la Contraloría cuando ingresan al edificio Central Park, en la Transístmica, en donde operan varios despachos del Ministerio Público.

No son los únicos videos: en redes sociales circularon imágenes grabadas ese día por un acompañante de Flores, en las que se le observa con claridad cómo ingresa al elevador del PH Central Park, el día de los hechos denunciados.

Se desconoce si el procurador presentó las imágenes que circularon en redes o alguna otra petición a la juez de garantías durante el desarrollo de la audiencia y cuáles serán las siguientes diligencias a practicar dentro de esta investigación.

Trascendió que la audiencia se realizó vía Zoom, aunque no se precisó si el contralor Flores participó. La magistrada López dirigió la sesión desde su despacho.

Gómez Rudy solicitó la audiencia el pasado 27 de abril, 18 días después de que la Procuraduría anunciara la apertura de una investigación penal, luego de que la fiscal anticorrupción Adela Cedeño denunciara más temprano, ante el Despacho Superior, que funcionarios de la Contraloría irrumpieron en medio de una entrevista con tres auditoras, impidiendo así la culminación de la diligencia.

Las auditoras estaban siendo entrevistadas en el marco de la causa que se adelanta contra el exvicepresidente de la República, José Gabriel Carrizo, por presunto enriquecimiento injustificado, cuando la sesión fue suspendida por la aparición en escena de Flores y varios funcionarios.

El 10 de abril, en un comunicado, la Contraloría rechazó haber interferido en diligencias del Ministerio Público y aseguró que la presencia del contralor en la Fiscalía Anticorrupción respondió únicamente “a la necesidad de conocer la situación” de las auditoras, ya que la entrevista se había prolongado por más de ocho horas.

El Código Procesal Penal establece que el pleno de la Corte Suprema de Justicia es el ente competente para procesar e imponer medidas cautelares al contralor de la República. El pleno designa a un magistrado como juez de garantías, quien se encargará de realizar los actos de control y afectación de garantías durante la etapa de investigación y la etapa intermedia.

En el Código Procesal Penal se especifica que le corresponde al procurador general de la Nación llevar a cabo la investigación penal. Es por esta razón que Gómez Rudy presentó sus peticiones a la magistrada López.