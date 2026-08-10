Valter Lavítola fue detenido en Italia por su participación en el atentado a un periodista

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Valter Lavítola, el hombre ligado a la escandalosa compra de radares, helicópteros y un mapa cartográfico al conglomerado italiano Finmeccanica, fue detenido este lunes 10 de agosto en Roma, tras ser acusado de instigar el atentado en el que casi pierde la vida el periodista Sigfrido Ranucci.

Lavítola fue conducido a la estación de los Carabineros y, luego de casi cuatro horas de interrogatorio, fue enviado a la prisión de Rebibbia, ante el posible riesgo de fuga. Según la investigación, el hombre ya había comprado un pasaje con destino a Adis Abeba, la capital de Etiopía.

La policía está buscando ahora a un ciudadano camerunés llamado Clesio Gómez Tavares, quien es considerado el intermediario entre Lavítola y los autores materiales del atentado con explosivos, ocurrido en octubre del año pasado. En junio pasado, cuatro personas fueron aprehendidas por su participación, de las cuales tres están en detención preventiva y una en arresto domiciliario.

Falta ubicar a Gómez Tavares; se sospecha que está en África.

Lavitola lascia la caserma dopo 4 ore di interrogatorio: andrà a Rebibbia https://t.co/uiLbE7OH1S — Corriere della Sera (@Corriere) August 10, 2026

La detención de Lavítola ha sido ampliamente reportada por medios de comunicación italianos y agencias de noticias.

Lavítola es considerado el cerebro que concibió el atentado perpetrado la noche del 16 de octubre de 2025 frente a la vivienda de Ranucci, presentador del programa de investigación Report, en Pomezia, cerca de Roma.

Svolta nell'inchiesta sull'attentato a Sigfrido Ranucci: arrestato Valter Lavitola.

Per gli inquirenti è il mandante dell'attacco con ordigno esplosivo avvenuto a Pomezia il 16 ottobre 2025.



Segui LaPresse su X#ValterLavitola #SigfridoRanucci #Report #Cronaca #News #LaPresse pic.twitter.com/JJ4riUrQsb — LaPresse (@LaPresse_news) August 10, 2026

Ese día, un artefacto explosivo fue detonado cerca de dos vehículos de Ranucci, que estaban estacionados cerca de su vivienda.

"Credo che bisogna che tutti quanti ci fermiamo un attimo a pensare quanto sia importante la difesa della libertà di informazione. Io ho alle spalle una grande azienda come la Rai, penso ai giornalisti locali che non hanno alle spalle un'azienda come la nostra". pic.twitter.com/VFkH1XP7rd — Report (@reportrai3) October 17, 2025

Ranucci salió indemne y de inmediato denunció el atentado como un acto de intimidación.

Las autoridades revelaron que la bomba consistía en una carga hecha de gelatina de cantera, un material obsoleto, pero con un extraordinario poder de destrucción, como lo evidenció la explosión en el edificio de Ranucci. Según los investigadores de la Sección de Topografía y el Escuadrón Antiexplosivos de la Unidad de Investigación de Roma, ese explosivo era “indicativo de una red ilícita para la adquisición de materiales explosivos”.

Un extenso historial carcelario

Recordado por su cercanía con el expresidente Ricardo Martinelli —quien al final se peleó con él—, Lavítola le pagó viajes al exgobernante panameño y a sus acompañantes. Cuando visitaba Panamá, se trasladaba en vehículos oficiales y con escolta del Servicio de Protección Institucional (SPI); era invitado frecuente de las parrandas en el Palacio de las Garzas, y protagonizó un enorme escándalo con la venta de radares y helicópteros de Finmeccanica a Panamá, amén de otros escándalos en Italia que llegaron hasta el mismo primer ministro italiano, Silvio Berlusconi.

En julio de 2014 fue condenado a 16 meses de prisión por extorsionar a Berlusconi, a quien amenazó con divulgar información sobre sus fiestas desenfrenadas con damas de compañía.

Antes, en noviembre de 2012, había pactado una pena de tres años y ocho meses de prisión por la quiebra de L’Avanti, el pequeño periódico que fundó y dirigió.

También tenía una condena -en primera instancia- de tres años de prisión por extorsionar a la constructora Impregilo para que financiara la construcción de un hospital pediátrico en Veraguas, Panamá.