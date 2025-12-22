Varias personas resultan heridas tras atropello durante la ruta del desfile en San Miguelito

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Un incidente se registró la noche de este domingo 21 de diciembre de 2025 durante el desfile navideño en el distrito de San Miguelito.

De acuerdo con versiones preliminares, un vehículo sufrió un percance que afectó a personas que se encontraban repartiendo regalos a niños, así como a asistentes que observaban el desfile. Hasta el momento se desconoce la cifra de heridos. Algunos fueron trasladados al hospital San Miguel Arcángel.

La alcaldesa de San Miguelito, Irma Hernández, se pronunció a través de sus redes sociales y aseguró que “se activaron de inmediato los protocolos de atención con personal de la Cruz Roja, el Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) y otros equipos de emergencia”.

Hernández añadió que la Alcaldía de San Miguelito “está colaborando plenamente con las autoridades competentes para esclarecer lo ocurrido y determinar las responsabilidades correspondientes”.

Ante el suceso ocurrido al final del recorrido del desfile, en el que se vio involucrado un vehículo de una de las delegaciones, se activaron de inmediato los protocolos de atención con personal de la Cruz Roja, SINAPROC y equipos de emergencia. — Irma Hernández (@irmaehernandezb) December 22, 2025

El desfile navideño, denominado Una Navidad más bonita, estrenó este año una nueva ruta que partió desde el sector de Moya, recorrió la vía Transístmica y culminaba en el área de Los Andes No. 2.

