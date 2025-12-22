Panamá, 22 de diciembre del 2025

    Incidente vehicular

    Varias personas resultan heridas tras atropello durante la ruta del desfile en San Miguelito

    Getzalette Reyes
    Incidente vehicular se registra durante desfile navideño en San Miguelito. Imágenes tomadas de redes sociales

    Un incidente se registró la noche de este domingo 21 de diciembre de 2025 durante el desfile navideño en el distrito de San Miguelito.

    De acuerdo con versiones preliminares, un vehículo sufrió un percance que afectó a personas que se encontraban repartiendo regalos a niños, así como a asistentes que observaban el desfile. Hasta el momento se desconoce la cifra de heridos. Algunos fueron trasladados al hospital San Miguel Arcángel.

    La alcaldesa de San Miguelito, Irma Hernández, se pronunció a través de sus redes sociales y aseguró que “se activaron de inmediato los protocolos de atención con personal de la Cruz Roja, el Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) y otros equipos de emergencia”.

    Hernández añadió que la Alcaldía de San Miguelito “está colaborando plenamente con las autoridades competentes para esclarecer lo ocurrido y determinar las responsabilidades correspondientes”.

    El desfile navideño, denominado Una Navidad más bonita, estrenó este año una nueva ruta que partió desde el sector de Moya, recorrió la vía Transístmica y culminaba en el área de Los Andes No. 2.

    Información en desarrollo...

    Getzalette Reyes

    Portadista


