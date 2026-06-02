NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Los extranjeros fueron devueltos a su país de origen desde el Aeropuerto Internacional de Tocumen tras agotarse los procesos legales correspondientes.

Dos ciudadanos de nacionalidad venezolana, señalados por su presunta integración o vinculación con la organización criminal transnacional conocida como el “Tren de Aragua”, fueron expulsados de territorio panameño, informó este martes, el Servicio Nacional de Migración (SNM).

De acuerdo al informe, ambos extranjeros permanecían bajo custodia de las autoridades migratorias y abandonaron el país a través de un vuelo comercial con destino a su nación de origen desde el Aeropuerto Internacional de Tocumen.

La entidad migratoria detalló que la medida se hizo efectiva tras agotar de forma estricta todos los procesos legales y administrativos contemplados en el marco normativo vigente en materia de migración, seguridad nacional y orden público.

Venezolanos presuntamente vinculados al Tren de Aragua fueron expulsados del país.https://t.co/Jv0CT2FvT1 pic.twitter.com/UlOCt58r7c — La Prensa Panamá (@prensacom) June 2, 2026

Desde el momento de su retención, las autoridades aplicaron los protocolos establecidos para garantizar la legalidad del procedimiento de expulsión, el cual busca neutralizar amenazas potenciales dentro de las fronteras panameñas.

A través de un comunicado, el Servicio Nacional de Migración fundamentó estas acciones en sus funciones esenciales de custodia fronteriza, cuyo objetivo primordial es impedir el ingreso o la permanencia de ciudadanos extranjeros cuyas conductas o antecedentes representen un riesgo directo para la seguridad ciudadana, la tranquilidad social y el orden jurídico del Estado.