Venezuela avala la extradición del acusado por el atentado contra Alas Chiricanas

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Después de décadas, la justicia panameña está más cerca de sentar en el banquillo a Ali Zaki Hage Jalil. El Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela declaró procedente su extradición al país por su presunto vínculo con el atentado terrorista contra el vuelo 901 de la aerolínea panameña Alas Chiricanas, hecho que ocurrió en 1994.

La decisión se consolidó en una audiencia oral y pública celebrada este jueves 26 de marzo.

Los fundamentos del fallo

El tribunal validó la solicitud de Panamá basándose en los siguientes pilares jurídicos: se constató que los delitos imputados (homicidio doloso y delitos contra la seguridad colectiva) están tipificados tanto en el Código Penal de Panamá como en el de Venezuela.

Y que al tratarse de un acto de terrorismo (la explosión de un avión en pleno vuelo), el TSJ determinó que no se trata de un delito político, lo que elimina las barreras comunes para la extradición.

El atentado terrorista dejó 21 muertos.

El fallo también invoca los tratados internacionales contra el terrorismo y la aviación civil. Se destacó que este tipo de crímenes son imprescriptibles en contextos de persecución penal internacional.

Reacción de la Cancilleía

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Panamá, a cargo del canciller Javier Martínez Acha reaccionó a través de un comunicado.

“El presunto responsable del atentado terrorista que cobró la vida de 21 personas en 1994 en el vuelo de Alas Chiricanas podrá ser enviado a enfrentar la justicia en la República de Panamá luego de que la República Bolivariana de Venezuela aprobará el pedido de extradición”, afirma la Cancillería.

Canciller Javier Martínez-Acha. LP/Isaac Ortega

Para el Ministerio de Relaciones Exteriores el paso dado por Venezuela representa “un avance significativo” en el proceso, y abre la fase de coordinación para su entrega y eventual judicialización.

“Las autoridades de Panamá seguirán trabajando para que se conozca la verdad, se determinen las responsabilidades y que los culpables sean sancionados de manera ejemplificadora”, puntualiza el comunicado hecho publico este viernes.

La historia

Hage Jalil fue capturado en la Isla de Margarita en noviembre de 2025. Estuvo 31 años en la clandestinidad. Será entregado formalmente a las autoridades panameñas en las próximas semanas.

Las investigaciones, reforzadas en 2017 por informes de inteligencia del FBI e Israel, lo señalan como la pieza clave en la logística del atentado que cobró la vida de 21 personas, entre ellas 12 empresarios de la comunidad judía de Colón.

El avión que despegó en Colón explotó en pleno vuelo, y desde entonces las investigaciones apuntaron a un posible acto terrorista.

Ali Zaki Hage Jalil, de 57 años de adad, portador de la cédula venezolana V-24.435.136, al momento de su captura el año pasado, una notificación roja númeroA-4724/4-2025, emitida porInterpol Panamá a solicitud de laF iscalía Superior de Descarga del Área Metropolitana, por los delitos de homicidio doloso y contra la seguridad colectiva, específicamente contra los medios de transporte y comunicación.