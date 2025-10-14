Panamá, 14 de octubre del 2025

    Venta de artículos falsificados y contrabando callejero, foco del operativo de Aduanas en fin de año

    Henry Cárdenas P.
    De acuerdo con la entidad, al realizar sus compras, los comerciantes necesitan contar con la Declaración de Aduanas correspondiente al pago de los impuestos. Cortesía/Aduanas

    Este miércoles 15 de octubre marca el inicio del operativo “Navidad sin Contrabando”, que se extenderá hasta el 15 de diciembre y busca combatir el contrabando y la falsificación en todos sus niveles, informó la Autoridad Nacional de Aduanas.

    De acuerdo con la entidad, al realizar sus compras, los consumidores deben solicitar su factura fiscal, mientras que los comerciantes necesitan contar con la Declaración de Aduanas correspondiente al pago de los impuestos.

    La entidad advierte que de esta manera se evita que las mercancías sean retenidas para investigación por los inspectores de la Dirección de Prevención y Fiscalización Aduanera (DPFA), ya sea en los negocios o durante el traslado de productos por territorio nacional.

    La Autoridad de Aduanas explica que el operativo pondrá especial atención en la venta de artículos falsificados y el contrabando callejero y actividades que financian al crimen organizado.

    También se alerta que muchos productos, especialmente los medicamentos, no tienen registro sanitario, lo que constituye un peligro para quienes los compran.

    Las acciones de fiscalización se mantendrán a lo largo del país hasta el 15 de diciembre, con el objetivo de que los ciudadanos compren legal y exijan su factura fiscal durante la temporada navideña.

