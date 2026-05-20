Víctima de ataque armado por El Dorado era un sicario, afirma la Policía

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Autoridades confirmaron que la víctima tenía antecedentes delictivos y nexos con el crimen organizado.

El hombre de 24 años que fue asesinado a tiros la tarde de este martes, en la vía Ricardo J. Alfaro, a la altura de Villas de la Fuente, cerca de El Dorado, era un sicario, informó la Policía Nacional a través de un comunicado oficial.

El informe revela que el hoy occiso estaba bajo investigación por sus presuntos vínculos con estructuras de la criminalidad organizada y por operar, aparentemente, como sicario al servicio de estas bandas.

“De manera clara y contundente, informamos que la víctima estaba bajo investigación por tener vínculos con estructuras de criminalidad organizada y operar como sicario al servicio de estos grupos delictivos”, señala el comunicado.

Operativos se mantienen en el sector de El Dorado. Foto/Cortesía

Emboscada en plena vía

El hecho ocurrió aprovechando el congestionamiento vehicular característico de la hora pico. La víctima se desplazaba en un automóvil, que de acuerdo a la policía, estaba blindado. Sin embargo, fue víctima de un ataque armado al ser interceptada por dos sujetos a bordo de una motocicleta que le daban seguimiento.

Los sicarios efectuaron múltiples detonaciones con armas de fuego contra el conductor y escaparon rápidamente de la escena. A pesar de que el hombre recibió auxilio inmediato y fue trasladado hacia el Hospital San Miguel Arcángel, los médicos confirmaron que falleció antes de ingresar al centro hospitalario. En el lugar del ataque se ubicó una pistola calibre 9 milímetros.

Historial delictivo

Voceros policiales informaron que el fallecido pertenecía a un grupo delictivo del sector de Santa María, en Betania. El sujeto mantenía un amplio prontuario policial que incluía múltiples antecedentes y diligencias previas de allanamiento relacionadas con pandillas.

La Policía Nacional señaló que este homicidio responde a disputas territoriales entre estructuras criminales.

Policía Nacional informa sobre sicario abatido en El Dorado.

Operativos y estadísticas en aumento

Las autoridades señalaron que mantiene fuertes operativos en diversos puntos de la capital para dar con la captura inmediata de los responsables del crimen.

En los despliegues participan unidades de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ), la Dirección de Inteligencia Policial (DIP) y la Dirección Nacional Antidrogas, quienes se mantienen en la búsqueda de los motorizados. El caso ya se encuentra en manos del Ministerio Público para esclarecer el móvil exacto.

Entre enero y abril de este año se han registrado193 homicidios a nivel nacional. El distrito de Panamá concentra la mayor problemática con 88 casos (45.6%), seguido por San Miguelito con 37 víctimas (19.2%).