Panamá, 20 de mayo del 2026

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    Crimen organizado

    Víctima de ataque armado por El Dorado era un sicario, afirma la Policía

    Autoridades confirmaron que la víctima tenía antecedentes delictivos y nexos con el crimen organizado.

    Martha Vanessa Concepción
    Víctima de ataque armado por El Dorado era un sicario, afirma la Policía
    Policía Nacional informa sobre presunto sicario abatido en El Dorado.

    El hombre de 24 años que fue asesinado a tiros la tarde de este martes, en la vía Ricardo J. Alfaro, a la altura de Villas de la Fuente, cerca de El Dorado, era un sicario, informó la Policía Nacional a través de un comunicado oficial.

    +info

    Ola de homicidios continúa: asesinan a privado de libertad y a hombre con prontuario delictivoDroga falsa, pandillas y homicidios: cómo explica la Policía la ola de violencia

    El informe revela que el hoy occiso estaba bajo investigación por sus presuntos vínculos con estructuras de la criminalidad organizada y por operar, aparentemente, como sicario al servicio de estas bandas.

    “De manera clara y contundente, informamos que la víctima estaba bajo investigación por tener vínculos con estructuras de criminalidad organizada y operar como sicario al servicio de estos grupos delictivos”, señala el comunicado.

    Víctima de ataque armado por El Dorado era un sicario, afirma la Policía
    Operativos se mantienen en el sector de El Dorado. Foto/Cortesía

    Emboscada en plena vía

    El hecho ocurrió aprovechando el congestionamiento vehicular característico de la hora pico. La víctima se desplazaba en un automóvil, que de acuerdo a la policía, estaba blindado. Sin embargo, fue víctima de un ataque armado al ser interceptada por dos sujetos a bordo de una motocicleta que le daban seguimiento.

    Los sicarios efectuaron múltiples detonaciones con armas de fuego contra el conductor y escaparon rápidamente de la escena. A pesar de que el hombre recibió auxilio inmediato y fue trasladado hacia el Hospital San Miguel Arcángel, los médicos confirmaron que falleció antes de ingresar al centro hospitalario. En el lugar del ataque se ubicó una pistola calibre 9 milímetros.

    Historial delictivo

    Voceros policiales informaron que el fallecido pertenecía a un grupo delictivo del sector de Santa María, en Betania. El sujeto mantenía un amplio prontuario policial que incluía múltiples antecedentes y diligencias previas de allanamiento relacionadas con pandillas.

    La Policía Nacional señaló que este homicidio responde a disputas territoriales entre estructuras criminales.

    Víctima de ataque armado por El Dorado era un sicario, afirma la Policía
    Policía Nacional informa sobre sicario abatido en El Dorado.

    Operativos y estadísticas en aumento

    Las autoridades señalaron que mantiene fuertes operativos en diversos puntos de la capital para dar con la captura inmediata de los responsables del crimen.

    En los despliegues participan unidades de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ), la Dirección de Inteligencia Policial (DIP) y la Dirección Nacional Antidrogas, quienes se mantienen en la búsqueda de los motorizados. El caso ya se encuentra en manos del Ministerio Público para esclarecer el móvil exacto.

    Entre enero y abril de este año se han registrado193 homicidios a nivel nacional. El distrito de Panamá concentra la mayor problemática con 88 casos (45.6%), seguido por San Miguelito con 37 víctimas (19.2%).

    Martha Vanessa Concepción


    Eventos de tustiquetes.com

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Estas son las fechas de vacaciones del primer trimestre 2026, según el Meduca. Leer más
    • Capturan en Barú a estadounidense que trabajaba como gerente y era requerido en Oklahoma. Leer más
    • Gobierno iniciará registro de viviendas y áreas forestales que podrían ser impactadas por el tren Panamá-David. Leer más
    • Fuerzas armadas de 12 naciones entrenarán en Panamá para custodiar el Canal. Leer más
    • Amador: 28 años de concesiones incumplidas, litigios y omisión estatal. Leer más
    • Cepanim: Así calculará el MEF el monto que recibirá cada beneficiario. Leer más
    • Asesinan a una fiscal del Ministerio Público en Pueblo Nuevo. Leer más