Víctimas de violencia en Panamá Este: tres jóvenes asesinados en menos de una semana

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Tres asesinatos cometidos en un lapso de seis días en el área Este de la ciudad de Panamá mantienen en vilo a las autoridades de investigación, que han redoblado las operaciones para dar con el paradero de los presuntos responsables de estos hechos.

La noche del jueves 6 de noviembre fue asesinado a tiros Jesús Armando Rodríguez, un joven de 25 años de edad, que manejaba una barbería en el corregimiento de Don Bosco.

El crimen fue perpetrado por varios sujetos encapuchados que llegaron en un vehículo hasta la barbería, abrieron fuego contra Rodríguez y luego se dieron a la fuga.

La Policía Nacional ubicó el auto usado por los atacantes a pocas cuadras del lugar, por lo que se presume que abordaron otro vehículo y salieron de la barriada.

Por otra parte, el miércoles 5 de noviembre fue localizado el cuerpo de Marichel Rodríguez, un joven de 27 años, que había sido reportado como desaparecido el pasado 3 de noviembre, cuando salió de su residencia en Cabra, Pacora.

El cuerpo de Rodríguez fue encontrado cerca de una quebrada por vecinos del área, quienes dieron aviso a la policía. Por este caso, las autoridades no mantienen a ninguna persona detenida.

Asimismo, las autoridades hallaron el cuerpo del joven Esteban De León Osorio, de 25 años, cerca de la iglesia católica Nuestra Señora del Carmen, en el sector 3 de Las Paredes, corregimiento de 24 de Diciembre.

Esteban De León Osorio había sido reportado como desaparecido el 31 de octubre por sus familiares, luego de salir de su residencia. Las autoridades realizan diligencias para dar con el paradero de los autores de este crimen.

El sepelio de Esteban De León Osorio se realizará este sábado 8 de noviembre a las 9:00 a.m. en la parroquia El Espíritu Santo, en la 24 de Diciembre.

Familiares y amigos de la víctima han pedido justicia, ya que era un joven apreciado en la comunidad.

En este caso, las autoridades tampoco mantienen personas aprehendidas, aunque investigan a una persona que presuntamente puso en venta el celular de la víctima.

La Fiscalía de Homicidio y Femicidio, a cargo de las diligencias, ha recogido una serie de indicios para esclarecer el móvil de estos tres homicidios.

También se analizan varios videos de cámaras de vigilancia para identificar la ruta seguida por las víctimas.

En el área Este de la ciudad de Panamá operan unas 25 pandillas vinculadas a delitos de robo, tráfico de drogas y sicariato.