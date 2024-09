Hay dos vigas del MOP en la junta comunal de Belisario Porras, en San Miguelito; también ubicaron otras en Las Cumbres

Escuchar audio noticia

Como parte de la investigación por el robo de 600 vigas de acero tipo H destinadas a la reparación del Puente de las Américas, hay dos que fueron avistadas en la sede de la junta comunal de Belisario Porras, en Samaria, distrito de San Miguelito.

El Ministerio Público, en conjunto con peritos del Ministerio de Obras Públicas (MOP), se trasladó al lugar el domingo y lunes pasado, para verificar que, en efecto, se trata de las mismas piezas adquiridas por el MOP.

Javier Valverde, representante de Belisario Porras, confirmó en exclusiva a La Prensa que hay dos vigas en el patio de su junta comunal. Están enteras y presentan algo de óxido.

“El día domingo y ayer, lunes, vino la fiscalía con los peritos del MOP a verificar y se corroboró que son las vigas del Puente de las Américas”, afirmó Valverde, confirmando que las piezas encontradas pertenecen al lote de 600 vigas desaparecidas del depósito del MOP en Farfán.

“Estamos heredando sorpresas como estas”, comentó el representante, manifestando su desconcierto por el hallazgo. Valverde dijo que confía en que las autoridades llegarán al fondo de la situación y explicó que durante el proceso de transición al cargo, aunque no fue extenso, ya había notado la presencia de las vigas sin obtener respuestas claras sobre su origen.

“Durante la transición, que no duró mucho, las vi, pregunté y me dijeron que no sabían nada al respecto”, explicó Valverde. “Desde que asumí el cargo, las vigas han permanecido ahí”.

Además, señaló que uno de los mayores retos que ha enfrentado desde que inició su gestión es la falta de documentos contables. “No tengo documentos de contabilidad; las computadoras fueron formateadas”, comentó, sugiriendo posibles irregularidades en la administración anterior.

Valverde afirmó que ahora está a la espera de que las autoridades retiren las vigas y continúen con la investigación. Además, mencionó que hay sospechas de que podrían encontrarse más vigas en otros lugares de la comunidad.

“Se sospecha que haya más vigas dentro de Samaria, en un proyecto que se realizó, y dos más tiradas en otro lugar, al que tendré que ir con las autoridades”, concluyó Valverde, anticipando nuevos descubrimientos que podrían arrojar más luz sobre el caso.

En tanto, la Fiscalía Anticorrupción encontró este martes 17 de septiembre otro grupo de vigas en el patio de la Junta Comunal de Las Cumbres, ciudad de Panamá, dirigida por la panameñista Zaidy Quintero.

Personal de la fiscalía se trasladó al lugar para hacer la inspección ocular. De acuerdo a los reportes preliminares, la junta sustentó que las tienen allí porque “solicitaron material a las regionales del MOP y les entregaron las vigas”.