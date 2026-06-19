Zenia Vásquez de Palacios continuará en detención domiciliaria

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Zenia Vásquez de Palacios continuará bajo detención domiciliaria, con prohibición de salir del país.

La antigua socia de la abogada Odila Castillo y exsecretaria general de la Contraloría General de la República no logró convencer a los magistrados del Tribunal Superior de Apelaciones para que suspendieran la medida cautelar, durante una audiencia celebrada este viernes 19 de junio.

La detención domiciliaria fue ordenada el pasado 6 de junio por la jeuz de garantías Luzmila Jaramillo. Ese día, a Vásquez se le imputaron cargos por el delito de presunto enriquecimiento injustificado.

Ua auditoría de la Contraloría General de la República reveló que la exfuncionaria no podía justificar la tenencia de $771,137 al momento de dejar el cargo.

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