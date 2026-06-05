Zenia Vásquez de Palacios llega esposada a audiencia de garantías

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Zenia Vásquez de Palacios, la exsecretaria general de la Contraloría General de la República investigada por presunto enriquecimiento injustificado, llegó este viernes 5 de junio a las oficinas del Primer Distrito Judicial de Panamá, un día después de su captura.

Vásquez llegó al recinto en un pick up negro, con vidrios oscuros. Iba esposada y custodiada por agentes policiales.

La exfuncionaria llegó gritando, hizo referencias a Dios y exclamó: “Lo que Dios permite en la vida de un justo es por su bien”.

Así fue la llegada de Zenia Vásquez, exsecretaria general de la Contraloría, a las instalaciones judiciales, donde enfrentará una audiencia de garantías. La exfuncionaria arribó bajo custodia de las autoridades.

LP Juan Manuel Díaz pic.twitter.com/By3DHtIVF8 — La Prensa Panamá (@prensacom) June 5, 2026

Vásquez deberá comparecer ante un juez de garantías, quien atenderá varias solicitudes: legalización de la aprehensión, imputación de cargos y adopción de medidas cautelares personales.

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