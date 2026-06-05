Panamá, 05 de junio del 2026
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    EXFUNCIONARIA ENFRENTA AUDIENCIA

    Zenia Vásquez de Palacios llega esposada a audiencia de garantías

    Juan Manuel Díaz
    Zenia Vásquez de Palacios llega esposada a audiencia de garantías
    Zenia Vásquez, exsecretaria general de la Contraloría, llegó este jueves a las instalaciones judiciales para su audiencia de garantías. LP Alexander Arosemena

    Zenia Vásquez de Palacios, la exsecretaria general de la Contraloría General de la República investigada por presunto enriquecimiento injustificado, llegó este viernes 5 de junio a las oficinas del Primer Distrito Judicial de Panamá, un día después de su captura.

    +info

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    Vásquez llegó al recinto en un pick up negro, con vidrios oscuros. Iba esposada y custodiada por agentes policiales.

    La exfuncionaria llegó gritando, hizo referencias a Dios y exclamó: “Lo que Dios permite en la vida de un justo es por su bien”.

    Vásquez deberá comparecer ante un juez de garantías, quien atenderá varias solicitudes: legalización de la aprehensión, imputación de cargos y adopción de medidas cautelares personales.

    Información en desarrollo...

    Juan Manuel Díaz

    Reportero de Judiciales

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