Zona Libre de Colón incorpora escáneres de carga financiados por Estados Unidos

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Este jueves se inauguraron dos nuevos escáneres de carga Rapiscan M60 en la Zona Libre de Colón, equipos que fortalecerán la capacidad de detección e intercepción de drogas, precursores de fentanilo, armas y otros cargamentos ilícitos vinculados a organizaciones criminales transnacionales.

Los equipos fueron proporcionados por el gobierno estadounidense como parte de una inversión de 4.6 millones de dólares destinada a “fortalecer la capacidad de inspección y monitoreo de mercancías en Panamá”, explica un comunicado de la embajada.

Embajador de Estados Unidos en Panamá, Kevin Marino Cabrera.

Los escáneres de alta resolución estarán integrados al Centro de Monitoreo Central, con el objetivo de identificar cargamentos de alto riesgo en tiempo real.

Actualmente, un tercer escáner opera en Paso Canoas, mientras que un cuarto equipo será instalado próximamente en Guabito.

El comunicado señala que, con esta entrega, el aporte total de Estados Unidos en tecnología de escaneo de carga y seguridad aduanera en el país supera los 14 millones de dólares, incluyendo los escáneres y el Centro de Monitoreo Central financiado en 2023.

Cerca del 30% de la carga marítima con destino a Estados Unidos transita por Panamá, gran parte de ella a través de la Zona Libre de Colón, considerada la segunda zona franca más grande del mundo.

Durante el acto, el embajador Kevin Marino Cabrera señaló que la iniciativa forma parte de los esfuerzos conjuntos entre Panamá y Estados Unidos para reforzar la seguridad fronteriza y combatir las redes de contrabando y crimen organizado.

“Hoy entregamos resultados: fronteras más fuertes, comunidades más seguras y un frente unido contra quienes trafican aprovechándose de la explotación y la ausencia de aplicación de la ley,” añadió.

Estados Unidos y Panamá ponen en marcha escáneres de carga avanzados para desmantelar el crimen transnacional en la Zona Libre de Colón.

En el acto también estuvieron presentes la directora general de Aduanas, Soraya Valdivieso; el ministro de la Presidencia, Juan Carlos Orillac: el procurador de la Nación, Luis Gómez Rudy y el director de la Policía Nacional, Jaime Fernández.