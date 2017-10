Yousafzai y De Klerk abogan por la educación como vía para la paz, la prosperidad y el éxito de la democracia

Educación. Desarrollo. Inclusión. Son tres palabras que implican un gran reto para las Américas hoy y su importancia fue analizada en Panamá por Ziauddin Yousafzai, educador paquistaní, promotor global de educación de la Organización de las Naciones Unidas y padre de Malala; y Frederick de Klerk, expresidente de Sudáfrica y Premio Nobel de la Paz 1993.

Estos defensores de los derechos humanos y las sociedades democráticas fueron los conferencistas centrales del evento Palabras para Panamá, que tuvo lugar la noche del jueves 19 de octubre de 2017 organizado por Banesco, a propósito de sus 10 años de operación en el país.

Yousafzai y De Klerk abogaron porque los gobiernos le den a la educación el papel que le corresponde, a través de la preparación adecuadas de los maestros y la asignación de recursos. Además, destacaron que la responsabilidad no recae solamente en los Estados, sino en las familias, las comunidades y todos aquellos grupos que tienen incidencia a lo largo del crecimiento de los niños.

EL PODER MÁGICO DE LA EDUCACIÓN

En un teatro Anayansi que explotó en aplausos en diversos momentos de los discursos, Yousafzai recordó cómo en las sociedades patriarcales, como la de su país, los hombres son conocidos por sus hijos, mientras se avergüenzan de sus hijas, para quienes no piensan otra cosa que en casarlas.

“El mundo me conoce como el padre de Malala (...) Yo soy uno de los pocos padres a los que se conoce por su hija y me enorgullece decirlo”, señaló.

Yousafzai, un creyente de que la educación de calidad es la respuesta a todos los desafíos, destacó la importancia de trabajar sobre los currículos, de invertir en los maestros y de cuidar que en nombre de la educación no se adoctrine a los niños.

Recordó que hace unos años un periodista le preguntó qué haría por la educación si tuviera una varita mágica. “ Le contesté que no creo en la magia pero sí creo en el poder mágico que tiene la educación, que puede transformar individuos, comunidades y puede construir naciones, algo que puedo decir en base a mi propia historia, porque la educación cambió mi vida en todos los aspectos posibles, me hizo tener belleza interior, tener valores humanos profundos, me hizo cuestionar todos los tabúes sociales que estaban impidiendo que las niñas tuvieran educación”, expresó.

Met these amazing girls at #PalabrasParaPanama with books on @Malala in their hands. Malala 's voice has reached to all lands and Islands. pic.twitter.com/Lgy1RryOYO — Ziauddin Yousafzai (@ZiauddinY) 20 de octubre de 2017

Luego manifestó que esa es la razón por la cual cree en el poder de la educación y, llegado el momento de ser padre, pensó que si era una niña lo primero que haría sería educarla y lograr que tuviera su propia identidad, ya que en sociedades como la suya a las mujeres se les conoce por los miembros masculinos de sus familias.

“En el mundo tenemos 130 millones de niñas fuera del colegio (...) Si educamos a estas 130 millones de niñas tendremos más riqueza”, apuntó.

Yousafzai, co-fundador y chairman de la Fundación Malala y activista por los Derechos Humanos indicó que para contrarrestar la ideología del extremismo y del terrorismo los gobiernos tienen que crear un currículo que no solo se enfoque en desarrollar destrezas básicas (conocimiento científico) sino que incluya una parte comprensiva que les enseñe a los niños los valores profundos de la humanidad, como la democracia y aceptar las diferencias del otro y que, para ello, es necesario tener maestros de calidad.

“ Creemos un ejército de maestros bien equipados y tendremos países prósperos”, aseguró.

LA EDUCACIÓN CONSTRUYE

Y llegó el turno del expresidente sudafricano, quien destacó que normalmente lo invitan para hablar del proceso histórico contra el apartheid aunque pasó más años como ministro de Educación que como presidente de su país.

La educación es la forma de poder más constructiva, dijo, al repasar los cambios que desarrolló en la década de 1980.

“La educación sigue siendo un factor clave del éxito”, es “esencial para la prosperidad” y el activo más importante para una economía exitosa, para la innovación, para el crecimiento sostenible, para tener democracias exitosas.

De Klerk fue contundente al decir que las democracias funcionan más efectivamente donde las personas tienen más conocimiento y los valores están bien cimentados. Las democracias serán tan competentes o incompetentes como su gente, advirtió.

Nuestro futuro como raza humana va a depender de la educación que recibamos de nuestras familias, comunidades, escuelas... Frederick de Klerk Premio Nobel de la Paz 1993

Al hacer un mea culpa porque su país no ha podido cumplir con la tarea en este tema, el Nobel de la Paz 1993 enumeró lo que se requiere para dar educación de calidad:

Tener maestros dedicados y competentes, preparar a los maestros incluso en el arte de inspirar

Que los directores de colegio escojan y desarrollen con cuidado a sus maestros

Establecer un ambiente apropiado para el aprendizaje

Crear disciplina

Que los padres entiendan que los niños están a cargo de los maestros y no los desautoricen ni se enfrenten a ellos cuando los corrigen

Concentrarse en la enseñanza primaria (que no se pase a temas más complicados sin que los niños sepan las materias básicas)

Educar dentro de un ambiente de libre competencia

Que los padres puedan escoger entre la educación estatal o particular

Preparar a los niños para ser exitosos en ambientes cambiantes

Estándares estrictos para logros educativos y comportamiento moral

Otorgar recursos apropiados para la educación

Pagar bien a los maestros.

De Klerk fue taxativo al señalar que para tener sociedades pacíficas y prósperas se requiere educación. La prioridad para cada país -remarcó- debe ser la educación. “Se lo debemos a los jóvenes”.

Al explicar la razón de un evento como Palabras para Panamá, el presidente de Banesco Internacional, Juan Carlos Escotet, destacó el cambio del paradigma comercial al de la responsabilidad hacia la sociedad. Expresó que la corresponsabilidad obliga a pensar de otro modo, más sostenible, en que se contratan personas y no trabajadores, y que todo proyecto tiene un impacto social.

Escotet afirmó que el camino no es fácil pero es posible; que no se podrá recorrer de un día para otro sino que debe lograrse en el tiempo; y que será necesario reinventar la ruta de forma permanente. No obstante, aclaró que todo esto "nunca será en vano".

Palabras para Panamá es "un espacio creado para mantener vivo el legado de líderes mundiales que han luchado y siguen comprometidos por un mundo mejor. Queremos que las voces potentes de personalidades admiradas en todo el planeta, resuenen en nuestros corazones, para recordarnos que tenemos una gran responsabilidad ante el mundo y nuestro país".