DURANTE 3 HORAS

Un grupo de precaristas de la barriada Los Abanicos No. 3, de David, Chiriquí, mantuvo cerrada la vía Interamericana a la altura de Montilla, desde las 8:00 a.m. hasta las 11:15 a.m. de este lunes 18 de abril.

Tras lograr conversar con el vicegobernador de Chiriquí, Leslie Ariel Miranda, el grupo de residentes reabrió la vía internacional.

Suspensión de obra en Los Abanicos provoca cierre de la Interamericana Suspensión de obra en Los Abanicos provoca cierre de la Interamericana Suspensión de obra en Los Abanicos provoca cierre de la Interamericana

Posteriormente, se dirigieron a la ciudad de David para comenzar las conversaciones en la Gobernación de la provincia de Chiriquí.

DESCONTENTO

Más temprano, los manifestantes demandaban las respuestas al gobierno por el retraso e inesperado cierre del proyecto Techos de Esperanza, que se ejecutaba en la barriada desde el 5 de enero de 2014, para la construcción de 202 casas. Asimismo, pedían la evaluación de otras 185 casas para que sean reconstruidas.

Los vecinos de la barriada, que cerraron la vía con llantas encendidas, ramas y piedras, denuncian que despidieron a 60 obreros que trabajaban en el proyecto sin motivo alguno ni antelación.

“No sabemos quién es el contratista. Solo que o es Techos de Esperanza o el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot). Cuando pedimos explicaciones se pasan la responsabilidad de uno a otro”, dijo una de las manifestantes.

Walkiria García, dirigente de la comunidad, asegura que el proyecto está completamente parado y sin terminar.

Los vecinos de la barriada han manifestado que ya pidieron respuestas a la Gobernación de Chiriquí, pero nadie los ha atendido.

RECURSOS

Además, exigen que se destinen recursos para encontrar a Yanelys Cubillas, una vecina de la barriada desaparecida hace dos meses.

“La última vez que nos pagaron fue el 30 de marzo y dijeron que nos pagarían la liquidación en 30 días. Exigimos que se nos pague el día 26 o cerraremos las calles durante el Consejo de Gabinete que se realizará en Volcán”, afirma Maribel Cubilla, tía de la desaparecida.

El descontento de los manifestantes se agrava al entender que el gobierno sí destina recursos a los miles migrantes cubanos que se encuentran varados en la frontera con Costa Rica desde hace varios meses.

Sobre las 10:45 unos 40 agentes de la Policía Nacional llegaron al sitio para contener la situación. En primera instancia, formaron líneas para rodear a los manifestantes. De agravarse la situación, llegarían los agentes antidisturbios.

Aunque aún no se han registrado detenidos, la situación gana intensidad a medida que el sol calienta aún más el ambiente oloroso a caucho quemado.