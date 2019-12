Dirigentes ngäbes niegan retención de viceministro de Asuntos Indígenas

BARRO BLANCO

Clementina Pérez, cacica de la región Ködriri en la comarca Ngäbe Buglé, negó que grupos que protestan por el proyecto hidroeléctrico Barro Blanco, que se construye en el río Tabasará, distrito de Tolé, provincia de Chiriquí, mantengan retenido al viceministro de Asuntos Indígenas Irene Gallego, tal como se afirmó a través de cables internacionales.



"El señor Gallegos, también indígena, vino a conversar sobre las inquietudes de la comarca. En medio de la reunión se produjo una discusión, se acaloraron los ánimos pero después todo se calmó", afirmó la dirigente regional.



La cacica reiteró que no había nadie retenido y que Gallego se había ido "para su casa".



La dirigente anunció la convocatoria a una conferencia de prensa para aclarar los hechos.



Pérez confirmó también la asistencia mañana miércoles, a las 9:00 a.m., del presidente de Panamá, Juan Carlos Varela, en la Quebrada Plata, bajo Caña Blanca, distrito Müna.

Contactado por La Prensa, el viceministro de asuntos indígenas, Irene Gallego, insistió en que sí fue retenido por espacio de cuatro horas en la comarca Ngäbe Buglé, junto con otros funcionarios de la Autoridad Nacional del Ambiente ANAM. Gallegos confirmó que fue retenido por grupos del Mama Tata en Quebrada Caña. "Nos impidieron retirarnos", dijo el funcionario.

A eso de las dos de la tarde, cuando la dirigente del grupo religioso, Clementina Perez recibió una llamada del presidente de la república, Juan Carlos Varela, donde se comprometió en reunirse con el grupo mañana en el mismo lugar.

"Yo fui a representar al presidente a una reunión que ellos tenían cerca de la hidroelectrica de Barro Blanco... se molestaron por la no presencia del presidente y me dijeron que yo no me podía mover del lugar" expresó el viceministro.

Luego de la retención, Gallegos se trasladó en transporte público hasta San Félix, donde un vehículo del Estado lo llevó hasta David (Chiriquí). De allí viajaría a Panamá

Grupos ngäbes que –según dirigentes suman unas 6 mil personas– se mantienen congregados, en vigilia, a la espera del cumplimiento de la decisión gubernamental de suspender los trabajos del proyecto hidroeléctrico Barro Blanco en la comarca Ngäbe-Buglé.