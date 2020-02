Indígenas cerraron hasta la medianoche la Panamericana

La vía Panamericana, en Chepo (Panamá este), se mantuvo cerrada desde la noche de este jueves, 1 de marzo, por indígenas de la comarca Ngäbe Buglé.En el lugar se pudo observar piedras, troncos de árboles, fogatas en la vía y alrededor de unos 60 manifestantes dispersos que impedían el tránsito.Según los indígenas, defenderán sus tierras que, por el derecho colectivo, no pueden ser de uso privado. La lucha será hasta derramar la última gota de sangre, advirtió Kevin Sánchez, miembro de la Coordinadora por la Defensa y los Derechos del Pueblo Ngäbe Buglé.Sánchez explicó que la manifestación empezó tras el incidente de la tarde de ayer en la Asamblea Nacional, en el que resultaron cuatro indígenas con heridas en el cuerpo. Según Sánchez, ese hecho no es “confuso” sino que “el mismo seguridad interno de la Asamblea le disparó a los ngäbe bugle”. El dirigente indicó que el pueblo aborigen vio a este seguridad.“El pueblo ngäbe buglé tiene un compromiso de defender los recursos naturales y la salud ambiental de todo el pueblo panameño. Vamos a luchar hasta las últimas consecuencias, hasta la última gota de sangre ngäbe la vamos a gastar en esta lucha y demostraremos al gobierno que la lucha ngäbe está por encima de la política e intereses personales”, dijo.Agregó que piden que el proyecto hidroeléctrico de Barro Blanco, el centro actual de la discusión, se suspenda y se indemnice a la trasnacional.En la protesta los indígenas en Chepo dejaron pasar a las ambulancias, bomberos, protección civil y pacientes en estado grave, pero no así a los camiones con alimentos. Este viernes la vía amaneció despejada.