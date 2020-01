Martinelli se reunirá con ex presidentes el miércoles

12:39 p.m. - El presidente de la República, Ricardo Martinelli, se reunirá con los tres ex presidentes el próximo miércoles, 30 de marzo.

Así lo confirmó este mediodía a los medios de comunicación Martinelli cuando se encontraba en la convención extraordinaria del partido Cambio Democrático, en el hotel El Panamá.

Martinelli precisó que el encuentro con los ex mandatarios será a la 1:00 p.m. en el comedor presidencial de la Presidencia de la República.

“Yo he cometido errores, he hecho cosas buenas y malas. Todos los ex presidentes han hecho cosas buenas y malas”, indicó Martinelli.

"Pero todos tienen una experiencia y pueden aportar mucho para que se haga un mejor Gobierno y se tenga un mejor país".

Agregó que la agenda de la reunión es abierta.

Más información mañana en La Prensa