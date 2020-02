Multarán por beber licor el Día de los Difuntos

11:42 a.m. - El alcalde de Panamá, Bosco Vallarino, autorizó mediante un decreto, multar a las personas que realicen actividades bailables y vendan bebidas alcohólicas desde las 12:01 a.m. del 2 de noviembre hasta las 12:01 a.m. del 3 de noviembre de 2010 por el “Día de los Difuntos”.

El decreto alcaldicio ordena suspender el uso de cajas de música, la realización de actividades bailables, así como la compra y venta de bebidas alcohólicas en las cantinas, supermercados, tiendas, parrilladas y bodegas en este horario.

El alcalde deberá autorizar la realización de actividades bailables en este día, así como la venta de bebidas alcohólicas.

Al igual tendrá el poder para suspender y sancionar con multas que van desde 100 a mil dólares a los infractores del decreto. La sanción será aplicada por los corregidores, jueces nocturnos o por el alcalde, según el decreto.

Mañana, 2 de noviembre, se realizarán peregrinaciones a las tumbas de los ciudadanos que en vida prestaron servicios importantes a la patria. La religión católica también recordará a los difuntos.