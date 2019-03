Murió el reportero gráfico Jorge 'Tito' Fernández

Hay tristeza en el gremio periodístico y de la reportería gráfica. Murió Jorge Tito Fernández, el hombre al que en la redacción de La Prensa todos llamaban don Tito. Carismático, bonachón, trabajador hasta el cansancio, dejó su huella en buena parte de las mejores fotografías de corte político de este medio.

+ info ARCHIVO LA PRENSA Una vida detrás del lente de una cámara fotográfica

Era de los primeros en llegar al palacio Justo Arosemena, sede de la Asamblea Nacional, y uno de los últimos en irse. Con su cámara captó momentos icónicos del ir y venir de los diputados, ministros y demás funcionarios. Esa foto donde José Luis Popi Varela, diputado del oficialista Partido Panameñista y su colega Pedro Miguel González, del Partido Revolucionario Democrático (PRD), se cuentan algo casi en secreto, la tomó don Tito. Fue el 26 de agosto de 2014, cuando el pacto de gobernabilidad entre los panameñistas y el PRD daba sus primeros pasos. Y así como esa, hay una lista extensa.

Era riguroso al momento de escribir los pies de fotos de sus imágenes. Describía escenas, ponía los nombres completos de los personajes, y el lugar con fecha exacta de donde ocurrían los hechos. Afirmaba que fue algo que aprendió del periodista Alfredo Franceschi, con el que trabajó en el desaparecido Instituto Nacional de Deportes. Franceschi le enseñó la importancia de identificar textualmente las fotografías con nombres, fechas y otros detalles.

“Hay que estar en la primera fila para poder hacerlo”, aseguró en 2017, cuando este medio lo entrevistó a propósito del Día del Fotógrafo. Para entonces ya no estaba en la redacción de La Prensa. Se había jubilado y tomó la decisión de irse a su casa a descansar. Fue el 22 de noviembre de 2016. Terminaba de esa manera un ciclo que empezó el 13 de septiembre de 1993, cuando se unió al equipo de reporteros gráficos de este rotativo.

En tiempos de internet, videos y redes sociales, don Tito no se dio por vencido. Ya no solo tomaba las fotos, sino que también hacía videos y los mandaba de una vez para la web. Y si un periodista no alcanzaba a llegar a tiempo a una actividad, don Tito entrevistaba y pedía los comunicados. Con él, la noticia siempre estaba garantizada.

Nació el 15 de abril de 1946; estaba casado con María Rodríguez y tenía cuatro hijos: Jorge, Omar, Tamara y Yanithza. En las próximas horas se informará de cuándo serán sus honras fúnebres.

Adiós, don Tito.