Primera Dama: Edificio de la Presidencia se encuentra en estado deplorable

DAVID, Chiriquí. -La primera dama, Lorena Castillo de Varela, expresó este viernes, 11 de julio, que la administración pasada, de Ricardo Martinelli, dejó el histórico edificio de la Presidencia, ubicado en San Felipe, en estado deplorable.“En sus pisos hemos encontrado polillas. En fin no se le ha dado mantenimiento y hay que desembolsar gran cantidad de dinero para recuperar este edificio”, manifestó la esposa del presidente panameño, Juan Carlos Varela Rodríguez.Afirmó que en Panamá hay dinero. Sin embargo, indicó que el nuevo gobierno se ha encontrado con situaciones en las que las prioridades del anterior no estaban bien definidas."Se hacían gastos innecesarios. Luego que recuperemos bienes patrimoniales entrará más dinero en las arcas del Estado. Es necesario auditar todas las instituciones gubernamentales”, añadió. Se intentó conocer una versión del exministro de la Presidencia, Roberto Henríquez, pero no hubo respuesta.Las declaraciones de Castillo de Varela se efectuaron en provincia de Chiriquí, donde visitó dos centros de abuso de menores de edad. "Hay mucho por hacer en este tema de los menores abusados. También vemos la necesidad de un albergue para niños abandonados y con discapacidad. Esa es una de nuestras metas”, señaló.También recorrió el hospital José Domingo de Obaldía donde visitó a pacientes que están recluidos en la sala de quemados así como a niños en edad escolar.