Representantes del Gobierno y del Sindicato de Operadores del Metro Bus firmaron un acuerdo, esta madrugada, que puso fin a un paro en el transporte.

Desde las 8:00 p.m. de ayer, jueves, y hasta la madrugada de hoy viernes se llevó a cabo una reunión entre ambas partes en la Presidencia de la República.

Por parte del Gobierno estuvieron presentes los ministros Luis Ernesto Carles (Trabajo y Desarrollo Laboral) y Álvaro Alemán (Presidencia), en representación del gobernante Juan Carlos Varela.

Directivos de la empresa Mi Bus no participaron en estas conversaciones.

Suspenden paro en el transporte

El secretario general del Sindicato de Operadores de Metro Bus, Antenor Guadamuz, informó que el principal acuerdo consiste en que el Gobierno se compromete a reconocer las prestaciones laborales de todos los trabajadores. Esto, tomando en cuenta que el sector transporte pasaría próximamente a ser administrada por el Estado. Ayer, los operadores explicaron que no querían una continuidad laboral, sino una indemnización que les garantizara las prestaciones y la prima de antigüedad, ya que Mi Bus se mantiene negociando su venta con el Gobierno. Guadamuz señaló que una vez este proceso sea concretado se harán auditorías en la empresa Mi Bus, ya que existen quejas por pagos pendientes a los trabajadores (horas extras, recargos dominicales, días nacionales, entre otros). Se acordó que el sindicato verificará el cálculo de las prestaciones o indemnizaciones. Dicho pago se efectuará dentro de los 30 días siguientes al cierre de la compra de las acciones.

Según el acuerdo, el Mitradel obliga a hacer cumplir a la empresa Mi Bus todas las normas que en materia de seguridad y derechos de los trabajadores establece el Código de Trabajo.A su vez, el Gobierno intercederá para que los trabajadores que participaron en las acciones del día 15 de enero no sean objeto de acciones legales ni represalias.

El dirigente agregó que el acuerdo beneficiará a 4 mil 50 trabajadores. “Lo importante es que ya tenemos un documento en blanco y negro”, enfatizó.

Así las cosas, Guadamuz señaló que a partir de las 5:00 a.m. se dio la orden en todos los patios de transporte para que salieran a brindar el servicio a la población.

Dirigentes de los operadores del Metro Bus aseguraron que el servicio se prestará hoy con total normalidad, luego del caos registrado en la capital en la tarde de ayer. El servicio de transporte público había sido suspendido y los operadores bloquearon las vías con los buses.