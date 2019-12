Torrijos dice que el CEN del PRD no tiene la moral para seguir adelante

El actual Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del Partido Revolucionario Democrático (PRD) podrá tener el rango pero no la “jerarquía moral” para dirigir a ese colectivo hacia el futuro.



Así lo señaló este viernes, 11 de julio, el expresidente de la República, Martín Torrijos Espino, quien pidió la renuncia de este CEN para que, posteriormente, se nombre a una dirección transitoria.



“En el PRD no podemos pretender que nada pasa”, sentenció Torrijos Espino, también exsecretario general del colectivo.



En ese sentido añadió que se tienen que dar las explicaciones sobre la relación, estrecha y cuestionada, del PRD con el gobierno de Ricardo Martinelli (2009-2014).



Asimismo, enfatizó que el PRD debe volver a retomar la confianza dentro de la sociedad panameña. Esto lo manifestó luego de reconocer que el colectivo ha perdido legitimidad e importancia.



Sin embargo, consideró que los actuales miembros del CEN no son los más idóneos en ese proyecto hacia el futuro.



Indicó también que hasta el momento la respuesta ante una crítica sana ha sido “plantear la repartición de culpas” y “no admitir los hechos” que nos llevaron a una derrota electoral.



“Aquí se ha acostumbrado a premiar la deslealtad y a castigar a los que pensamos o tenemos un punto de vista que discrepa con la dirección del partido”, comentó en Telemetro Reporta.



Torrijos Espino enfatizó que “más que limitar quiénes deberían formar parte de este nuevo proceso es necesario entender que al CEN le llegó la hora de retirarse y darle oportunidad a una nueva dirección para asumir los retos”. Si la situación no cambia –agregó– vamos rumbo a la desaparición.