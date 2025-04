Aclaración del Órgano Judicial

La Prensa recibió una nota aclaratoria por parte del Órgano Judicial tras la publicación de la noticia: La Corte contratará una consultoría de $1.8 millones para divulgar el Código Procesal Civil, publicada en la edición digital de este jueves 10 de abril de 2025.

A continuación se reproduce su contenido:

Por transparencia y rendición de cuentas y ante los señalamientos del medio de comunicación relacionado con la contratación de “Servicio de Consultoría para Diseñar, Producir e Implementar una Estrategia Integral de Comunicación y Divulgación del Nuevo Código Procesal Civil, Ley 402 de 2023”. Se emite el presente derecho a réplica al Diario la Prensa y a Mi Diario.

El servicio de consultoría en mención se encuentra contemplado dentro de las actividades programadas y necesarias para el acompañamiento en el área de comunicación, sensibilización y divulgación, por la entrada en vigencia del Nuevo Código Procesal Civil, Ley 402 de 2023, el cual es un procedimiento novedoso que requiere de la comunicación efectiva a la ciudadanía a través del uso de las técnicas y estrategias de comunicación, seguimiento y monitoreo de la opinión del usuario, costos de pautas, organización y auspicios de Foros de Derecho, entre otros.

Este Órgano del Estado, tuvo una experiencia similar con la implementación del Código Procesal Penal, ocasión en la cual se contó con el acompañamiento externo para llevar a cabo esta actividad, la situación actual es similar ya que dentro de la institución no contamos con la capacidad instalada para hacerle frente a la actividad objeto del Acto Público, puesto que sería necesario la contratación de recursos humanos y técnicos, que por economías de escala resulta más eficiente la tercerización por ser un proyecto, no una actividad que genere costos recurrentes a la institución.

Por la importancia del Proyecto se requiere contratar empresas con experiencia y calidad comprobada en temas similares, las mismas pueden ser locales o internacionales, lo que amplía el margen de participación ya que se trata de una Licitación Pública, donde se señala claramente el objeto del contrato y los requisitos de los posibles aspirantes para llevar a cabo un proyecto de esta magnitud.

En el referido acto público, una empresa interesada interpuso una Acción de Reclamo, argumentando, entre otros aspectos, que la exigencia de contar con experiencia específica en el diseño de estrategias de comunicación para reformas judiciales limita la participación de otras empresas que, si bien han desarrollado estrategias de comunicación en distintos sectores, cuentan con la capacidad técnica y operativa necesaria para ejecutar el objeto contractual.

Sobre este particular, es imperativo señalar que en la Resolución N.º DS-DF-266-2025, del 8 de abril del año en curso, la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) señaló que «es relevante recordar que las exigencias solicitadas por la Entidad Licitante no pueden ser dadas únicamente en función que los mismos se ajusten a las condiciones y criterios de los agentes económicos de manera particular, sino que deben atender las necesidades particulares de la Entidad Licitante, en función de la magnitud del proyecto y los alcances de la contratación, promoviendo en todo caso, la mayor competencia entre oferentes, así como el mayor beneficio para el Estado y el interés público». El pronunciamiento de la DGCP destaca que la experiencia específica puede ser un criterio válido dentro de los procesos de contratación pública.

De la Resolución de la Dirección General de Contrataciones Públicas, se puede evidenciar no que existen aspectos referentes a requisitos que limiten la competencia sino discrepancias entre la terminología utilizada en los requisitos exigidos y la empleada en los criterios de evaluación, lo cual pudiera crear confusión entre los posibles participantes. Para mayor claridad se procederá con la publicación de la adenda 4, para que el asunto advertido quede más claro, ya que el objetivo de la institución es el buen uso de los recursos asignados y llevar a cabo proyectos que generen valor agregado, para lo cual se requiere tomar todas las previsiones necesarias para contar con las mejores ofertas en cuanto a experiencia y calidad ya sean locales o internacionales.

Reiteramos nuestro lema, “Comprometidos con la Justicia”.