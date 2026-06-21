Panamá, 21 de junio del 2026
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    Luctuosa

    Agradecimiento en nombre de Spiros Mamais Petza

    Que Dios les bendiga.

    Redacción de La Prensa
    Agradecimiento en nombre de Spiros Mamais Petza

    La familia Mamais Arbaiza expresa su más profundo y sincero agradecimiento a todo el personal del Centro Médico Mae Lewis en David.

    Hacemos un reconocimiento especial a los doctores Dr. Samuel Cattan Álvarez, Dr. Franklin Anguizola, Dr. Robertino Valdez, Dr. Asael González, por su extraordinaria dedicación, guía, paciencia, excelencia médica y calidad humana en la atención de nuestro querido Spiros.

    Extendemos esta gratitud a los doctores, terapeutas, enfermeros, auxiliares, personal técnico y administrativo, por su calidez y atención impecable, quienes con su trabajo incansable y empatía nos brindaron un apoyo incondicional.

    De igual manera, queremos dar las gracias a todas aquellas personas que, de cerca o a la distancia, nos sostuvieron con sus oraciones, nos reconfortaron con sus mensajes y nos manifestaron su sincero cariño. Su fe y su apoyo nos dieron la fuerza necesaria.

    Su solidaridad y afecto serán siempre recordados. Que Dios les bendiga.

    Melissa, Dimitris, Nikos, Katerina

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