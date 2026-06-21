Agradecimiento en nombre de Spiros Mamais Petza

La familia Mamais Arbaiza expresa su más profundo y sincero agradecimiento a todo el personal del Centro Médico Mae Lewis en David.

Hacemos un reconocimiento especial a los doctores Dr. Samuel Cattan Álvarez, Dr. Franklin Anguizola, Dr. Robertino Valdez, Dr. Asael González, por su extraordinaria dedicación, guía, paciencia, excelencia médica y calidad humana en la atención de nuestro querido Spiros.

Extendemos esta gratitud a los doctores, terapeutas, enfermeros, auxiliares, personal técnico y administrativo, por su calidez y atención impecable, quienes con su trabajo incansable y empatía nos brindaron un apoyo incondicional.

De igual manera, queremos dar las gracias a todas aquellas personas que, de cerca o a la distancia, nos sostuvieron con sus oraciones, nos reconfortaron con sus mensajes y nos manifestaron su sincero cariño. Su fe y su apoyo nos dieron la fuerza necesaria.

Su solidaridad y afecto serán siempre recordados. Que Dios les bendiga.

Melissa, Dimitris, Nikos, Katerina