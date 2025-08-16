Atención: No habrá agua en la capital y San Miguelito; conozca a partir de cuándo y las razones

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan) recuerda que la planta potabilizadora Federico Guardia Conte de Chilibre suspenderá operaciones desde las 10:00 p.m. de este sábado 16 de agosto hasta las 6:00 a.m. del domingo 17, debido a trabajos de mantenimiento.

El Idaan explicó que debido al incremento de las lluvias registradas en la cuenca del río Chagres durante julio, se decidió adelantar los trabajos de mantenimiento programados inicialmente para noviembre en la planta por lo que se suspenderá la operación de la planta de Chilibre.

Las labores consisten en la instalación de la compuerta inferior del foso de succión de la toma de agua cruda, una acción considerada esencial para garantizar el abastecimiento de agua potable en la ciudad de Panamá y San Miguelito.

Para ejecutar estos trabajos la entidad escogió el horario nocturno con el objetivo de minimizar los efectos sobre la población.

Durante la suspensión, se pondrán en marcha operativos de abastecimiento de agua en hospitales y centros médicos, a fin de asegurar el servicio en estas instalaciones prioritarias.

La institución recomendó a la ciudadanía tomar previsiones y hacer un uso racional del recurso durante el periodo de interrupción. “Agradecemos la comprensión de la población mientras desarrollamos estas labores indispensables para mejorar el servicio”, señaló la entidad.