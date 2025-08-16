Panamá, 16 de agosto del 2025

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    AGUA

    Atención: No habrá agua en la capital y San Miguelito; conozca a partir de cuándo y las razones

    Yaritza Mojica
    Atención: No habrá agua en la capital y San Miguelito; conozca a partir de cuándo y las razones
    Potabilizadora de Chilibre. Internet

    El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan) recuerda que la planta potabilizadora Federico Guardia Conte de Chilibre suspenderá operaciones desde las 10:00 p.m. de este sábado 16 de agosto hasta las 6:00 a.m. del domingo 17, debido a trabajos de mantenimiento.

    El Idaan explicó que debido al incremento de las lluvias registradas en la cuenca del río Chagres durante julio, se decidió adelantar los trabajos de mantenimiento programados inicialmente para noviembre en la planta por lo que se suspenderá la operación de la planta de Chilibre.

    Las labores consisten en la instalación de la compuerta inferior del foso de succión de la toma de agua cruda, una acción considerada esencial para garantizar el abastecimiento de agua potable en la ciudad de Panamá y San Miguelito.

    Atención: No habrá agua en la capital y San Miguelito; conozca a partir de cuándo y las razones
    Labores de instalación de 4 nuevas válvulas de conos con actuador eléctrico en las estaciones de bombeo de agua tratada de la potabilizadora Chilibre. Cortesía Idaan

    Para ejecutar estos trabajos la entidad escogió el horario nocturno con el objetivo de minimizar los efectos sobre la población.

    Durante la suspensión, se pondrán en marcha operativos de abastecimiento de agua en hospitales y centros médicos, a fin de asegurar el servicio en estas instalaciones prioritarias.

    La institución recomendó a la ciudadanía tomar previsiones y hacer un uso racional del recurso durante el periodo de interrupción. “Agradecemos la comprensión de la población mientras desarrollamos estas labores indispensables para mejorar el servicio”, señaló la entidad.

    Yaritza Mojica

    Periodista sección sociedad


    Ofertas exclusivas de tiendapanama.com

    LAS MÁS LEÍDAS

    • ATTT aprueba uso de licencia de conducir digital en Panamá: estará en tu celular y trae estas ventajas. Leer más
    • Por qué Nicaragua declaró propiedad estatal todo el territorio a menos de 15 km de sus fronteras. Leer más
    • Presidente Mulino a raíz de caso Nestlé: ‘Si no compran leche nacional, no importan’. Leer más
    • Mulino alerta sobre ‘queso falso’ en el mercado panameño y exige identificarlos. Leer más
    • Aclaración: estos son los ocho magistrados que firmaron el acuerdo que da vida a las jubilaciones especiales. Leer más
    • Idaan suspenderá planta de Chilibre por trabajos en toma de agua cruda este 16 y 17 de agosto. Leer más
    • Estos son los privilegios de jueces y magistrados más allá del salario. Leer más