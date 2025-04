Comando Sur logra un marco para establecer entrenamientos a largo plazo en Panamá

El Comando Sur de Estados Unidos (EUA) informó este domingo 6 de abril sobre el establecimiento de un marco para el entrenamiento colaborativo a largo plazo entre las fuerzas de seguridad panameñas y las fuerzas de operaciones especiales estadounidenses.

El anuncio se produjo luego de que se realizara un diálogo entre las fuerzas especiales de EUA y los estamentos de seguridad panameños en la primera semana de abril.

En el diálogo participó personal de la Policía Nacional, el Servicio Nacional Aeronaval (Senan), el Servicio Nacional de Fronteras (Senafront), el Comando Sur y el Comando de Operaciones Especiales de EUA.

The first-ever U.S.-Panama Special Operations Forces (SOF) talks, held recently in Panama, represent the longstanding partnership & commitment to shared security. The talks established a framework for long-term collaborative training between Panamanian security forces & U.S.… pic.twitter.com/e8hxrlcdBn