Desarrollo Bahía lamenta la pérdida de Don Ricardo Poma

Desarrollo Bahía expresa su más profundo pesar por el sensible fallecimiento de Don Ricardo Poma, presidente de Grupo Roble.

Empresario visionario, líder ejemplar y amigo de Panamá, cuyo legado de compromiso, desarrollo y responsabilidad social permanecerá como inspiración para las futuras generaciones.

Hacemos llegar a su distinguida familia, allegados y a todo el equipo de Grupo Roble nuestras más sentidas condolencias, acompañándolos en este momento de dolor.

Paz a su alma.

Desarrollo Bahía, S.A.

Ciudad de Panamá