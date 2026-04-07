Panamá, 07 de abril del 2026

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    Transporte público

    Desesperación en Arraiján y La Chorrera por falta de buses

    Henry Cárdenas P.
    Desesperación en Arraiján y La Chorrera por falta de buses
    En medio del caos vehicular, ciento de personas esperan por un autobús, a un lado de la carretera en Arraiján, Panamá Oeste. LP/Alexander Arosemena

    Cientos de personas que residen en la provincia de Panamá Oeste mostraron su desesperación la mañana de este martes 7 de abril por no conseguir transporte público para trasladarse a la ciudad de Panamá.

    En diferentes sectores de los distritos de Arraiján y La Chorrera, se observaron largas filas de personas que estaban esperando un autobús o alguien que los llevara.

    Usuarios del transporte público que regularmente demoran 2 horas en llegar a la capital, ahora tomarán más tiempo para trasladarse a su destino.

    Desde las 4:00 a.m. se pudo observar a decenas de personas esperando por un autobús para poder realizar su viaje.

    Desesperación en Arraiján y La Chorrera por falta de buses
    Decenas de personas están en un lado de la carretera esperando por un autobús para trasladarse a la ciudad de Panamá. LP/Alexander Arosemena

    Incluso, otros denunciaron que los buses piratas o transporte alternativo estaban subiendo el precio de la tarifa. Se reportó que algunos, presuntamente, estaban cobrando 5 dólares.

    “Esto está pésimo. No hay buses ni ‘chivas’”, expresó una joven que esperaba por transporte para dirigirse a Panamá.

    El cierre temporal del puente de las Américas, dejó al puente Centenario como la única alternativa para dirigirse al centro de la ciudad capital. Desde temprano, el tranque en esta carretera era pesado.

    Esta medida se tomó luego de que se registró un incendio debajo del puente de las Américas que dejó un fallecido y dos heridos. Se evaluará la estructura del puente para determinar si resultó afectado por el incendio.

    Muchos pasajeros llegaron a la terminal de Albrook, una hora y media o dos horas más de lo habitual. Es decir, que el viaje les tomó cerca de cuatro horas.

    Henry Cárdenas P.

    Portadista


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