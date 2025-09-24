Documental sobre el panameño Cirilo McSween busca reconocimiento internacional

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

CIRILO, A Legacy Untold, un cortometraje sobre Cirilo McSween, considerado líder empresarial y defensor de los derechos civiles, ha sido presentado en certámenes internacionales, incluidos los 57º Premios NAACP Image, los 98º Premios de la Academia y los 41º Premios IDA Documentary, en la categoría de Mejor Documental Corto.

McSween, quien murió el 5 de noviembre de 2008 en Estados Unidos a los 82 años, fue amigo y confidente de Omar Torrijos durante la negociación de los Tratados del Canal de Panamá de 1977.

Panameño con ascendencia afroantillana fue uno de los donantes a las campañas presidenciales demócratas en Estados Unidos cuando Barack Obama buscó la Casa Blanca, colaboró con figuras del movimiento de derechos civiles como Martin Luther King Jr., el reverendo Jesse Jackson Sr. y el congresista Ralph Metcalfe.

Su historia conecta la lucha panameña por la soberanía con la defensa de los derechos civiles en Estados Unidos, un “legado que ahora alcanza proyección internacional a través del cine”, describe Justin O. Cooper, cineasta.

Narrado por la cantante y actriz Ann Nesby, ganadora de dos premios GRAMMY, el documental incluye fotografías de archivo que muestran a McSween junto a Torrijos, King y Abernathy.

La película también formará parte de festivales internacionales, como el Festival de Liberación en Nueva York, que en octubre dedicará su edición a Panamá durante el Mes de la Herencia Hispana.