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    ObituarioOBITUARIO. Un reportaje, tras la muerte de un individuo, sobre su vida, sus logros, controversias y recuerdos de personas que lo conocieron.

    En memoria de Aida Núñez Amado de Wise Arias

    Redacción de La Prensa
    En memoria de Aida Núñez Amado de Wise Arias
    Paz a su alma.

    Descansó en la paz del Señor

    Aida Núñez Amado de Wise Arias

    7 de mayo de 1935 - 17 de junio de 2026

    Su esposo: Sidney E. Wise Arias

    Sus hijos: María del Carmen Wise Núñez; Luis Valcarcel y Aida Wise Núñez de Valcarcel; Jorge M Guarch y Delia Wise Núñez de Guarch; Manuel R. Seage y Anabella Wise Núñez de Seage, y José Antonio Wise Núñez

    Nietos, bisnietos y demás familiares le agradecen su asistencia a la ceremonia religiosa para celebrar su vida el lunes 20 de julio de 2026 a las 10:30 a.m. en la Capilla de Fátima del Santuario Nacional del Corazón de María

    Paz a su alma.

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