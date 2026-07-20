En memoria de Aida Núñez Amado de Wise Arias

OBITUARIO. Un reportaje, tras la muerte de un individuo, sobre su vida, sus logros, controversias y recuerdos de personas que lo conocieron.

Obituario OBITUARIO. Un reportaje, tras la muerte de un individuo, sobre su vida, sus logros, controversias y recuerdos de personas que lo conocieron.

Descansó en la paz del Señor

Aida Núñez Amado de Wise Arias

7 de mayo de 1935 - 17 de junio de 2026

Su esposo: Sidney E. Wise Arias

Sus hijos: María del Carmen Wise Núñez; Luis Valcarcel y Aida Wise Núñez de Valcarcel; Jorge M Guarch y Delia Wise Núñez de Guarch; Manuel R. Seage y Anabella Wise Núñez de Seage, y José Antonio Wise Núñez

Nietos, bisnietos y demás familiares le agradecen su asistencia a la ceremonia religiosa para celebrar su vida el lunes 20 de julio de 2026 a las 10:30 a.m. en la Capilla de Fátima del Santuario Nacional del Corazón de María

Paz a su alma.