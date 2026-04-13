Panamá, 13 de abril del 2026

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    Luctuosa

    En memoria de Benigno Antonio Vergara Domínguez

    Paz a su alma

    Redacción de La Prensa
    En memoria de Benigno Antonio Vergara Domínguez

    “Yo soy la resurrección y la vida; el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá.” (Juan 11:25)

    Benigno Antonio Vergara Domínguez (1944 – 2026)

    Con profundo agradecimiento por su vida, su esposa Laura Gordón de Vergara, sus hijos Eric y Magda, Carlos y Karol, y sus queridos nietos, invitan a familiares y amigos a acompañarlos en la misa por su eterno descanso.

    Lugar: Parroquia San Lucas Evangelista, Costa del Este

    Fecha: Martes 14 de abril

    Hora: 10:00 a. m.

    Apreciamos sus oraciones y muestras de afecto.

    Como gesto de solidaridad, agradecemos no enviar ofrendas florales y sustituir por una donación a: Iglesia Católica Comedor Solidario Banco General Cuenta de ahorros 04-23-98-281606-3

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Fallece el empresario Roberto Motta Alvarado. Leer más
    • Ordenan detener proyecto en Bella Vista tras detectar descarga ilegal de residuos al Matasnillo. Leer más
    • Científicos descubren ‘vida en un castillo de cristal’ y docenas de nuevas especies marinas. Leer más
    • Definido el calendario de semifinales del Béisbol Mayor 2026. Leer más
    • Esta es la promotora y el proyecto señalados por descargar aguas contaminadas en el río Matasnillo. Leer más
    • Mayer Mizrachi cancela licitación para renovar la calle 50 por falta de recursos. Leer más
    • Chiriquí deja en el terreno a Veraguas y avanza a semifinales en un juego de infarto. Leer más