En memoria de Benigno Antonio Vergara Domínguez

“Yo soy la resurrección y la vida; el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá.” (Juan 11:25)

Benigno Antonio Vergara Domínguez (1944 – 2026)

Con profundo agradecimiento por su vida, su esposa Laura Gordón de Vergara, sus hijos Eric y Magda, Carlos y Karol, y sus queridos nietos, invitan a familiares y amigos a acompañarlos en la misa por su eterno descanso.

Lugar: Parroquia San Lucas Evangelista, Costa del Este

Fecha: Martes 14 de abril

Hora: 10:00 a. m.

Apreciamos sus oraciones y muestras de afecto.

Como gesto de solidaridad, agradecemos no enviar ofrendas florales y sustituir por una donación a: Iglesia Católica Comedor Solidario Banco General Cuenta de ahorros 04-23-98-281606-3