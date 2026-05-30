Panamá, 30 de mayo del 2026

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    Luctuosa

    En memoria de Concepción González

    Paz a su alma

    Redacción de La Prensa
    En memoria de Concepción González

    Descansó en la paz del Señor, Concepción González, el 26 de mayo de 2026. Nació un 17 de agosto de 1952.

    Por siempre amado

    Los ideales que iluminan mi camino, y una y otra vez, me han dado coraje para enfrentar la vida con alegría han sido: la amabilidad, la justicia y la verdad.”

    Esposa: Vilma Domingo de Luque

    Hijos: Milena González de Luque y Eggis Luque

    Nietos: Alexandra y Federico

    Y demás familiares le invitan a la misa por su eterno descanso el lunes 1 de junio del 2026 a las 3:00 p.m. en la Parroquia Santa Marta, calle 71C, El Dorado, Altos del Chase.

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