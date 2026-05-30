En memoria de Concepción González

Descansó en la paz del Señor, Concepción González, el 26 de mayo de 2026. Nació un 17 de agosto de 1952.

Por siempre amado

“Los ideales que iluminan mi camino, y una y otra vez, me han dado coraje para enfrentar la vida con alegría han sido: la amabilidad, la justicia y la verdad.”

Esposa: Vilma Domingo de Luque

Hijos: Milena González de Luque y Eggis Luque

Nietos: Alexandra y Federico

Y demás familiares le invitan a la misa por su eterno descanso el lunes 1 de junio del 2026 a las 3:00 p.m. en la Parroquia Santa Marta, calle 71C, El Dorado, Altos del Chase.