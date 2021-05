En memoria de Eira Escala Barranco de Lee

Luctuosa

Ha fallecido cristianamente, Eira Escala Barranco de Lee, el pasado miércoles 12 de mayo de 2021.

Sus hijos Félix Lee Escala, Mario Lee Escala, Roberto Lee Escala, Leopoldo Lee Escala y Javier Lee Escala; nietos y demás familiares comunican que la ceremonia religiosa tendrá lugar el día viernes 14 de mayo del 2021 a las 2:00 p.m. en la iglesia San Francisco de Paula en La Chorrera.

La transmisión de las exequias se realizará a través de las redes sociales de la parroquia San Francisco de Paula en YouTube y Facebook.

Si tienen que llorar, lloren un momento, dejen que la fe en Dios conforte sus penas…

Solo nos separamos un tiempo. Mantengan los recuerdos en sus corazones. Aunque no me miren, ni me puedan tocar. Yo estaré cerca.

Paz a su alma.