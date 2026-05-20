Panamá, 20 de mayo del 2026

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    Luctuosa

    En memoria de Elena Tagaropulos de Kitras

    Que en paz descanse

    Redacción de La Prensa
    En memoria de Elena Tagaropulos de Kitras

    Entregó su alma al Creador, Elena Tagaropulos de Kitras, el martes 19 de mayo de 2026. Nació el 15 de agosto de 1933.

    La sobreviven:

    Sus hijos:

    Cristo A. Kitras Tagaropulos y Susan McBride de Kitras

    Stamatis Kitras Tagaropulos

    Maria Antonieta Kitras Tagaropulos de Decoulos y James Decoulos Frangos

    y nietos:

    Carolina Kitras McBride y Luciano Chavez, Christos Kitras McBride, Stefanos Kitras McBride,

    Jack Decoulos Kitras, y Constantine Decoulos Kitras

    Agradecemos profundamente a los doctores Nelson Ferrer, José Castro, Norberto Calzada, y Patricia González por su calidad humana y profesionalismo.

    La familia agradece sinceramente a todos quienes la acompañaron y brindaron sus atenciones, apoyo y dedicación.

    Los actos fúnebres se llevarán a cabo el día sábado 23 de mayo de 2026, en la iglesia Ortodoxa Griega de la Anunciación de la Virgen (vía Porras) a las 10:30 a.m.

    Paz a su alma

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