En memoria de la Dra. María Ximena Diaz Ballivián

Dios te llamó a su lado para que desde ahí seas la luz que ilumine nuestro camino.

Dra. María Ximena Diaz Ballivián

Nació el 3 de agosto de 1991. Falleció el 7 de agosto de 2025.

Sus padres:

Mario Enrique Diaz Brin y María Eugenia Ballivián de Diaz

Sus abuelos:

Xavier Ballivián Benavides (q.e.p.d.) y Nancy Gosálvez de Ballivián Guillermo Enrique Diaz Jiménez (q.e.p.d.) y Ramona Brin de Diaz (q.e.p.d.)

Sus hermanos:

Sergio Xavier Diaz Ballivián y Paola Sosa de Diaz

Diego Enrique Diaz Ballivián

Sus tíos, primos, sobrinos, novio y demás familiares los invitan a celebrar la vida de nuestra querida Ximenita.

Lunes 11 de agosto de 2025 a las 10:30 a.m., Santuario Nacional del Corazón de María, ciudad de Panamá.