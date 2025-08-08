En memoria de la Dra. María Ximena Diaz Ballivián

Dios te llamó a su lado para que desde ahí seas la luz que ilumine nuestro camino.
Dra. María Ximena Diaz Ballivián
Nació el 3 de agosto de 1991. Falleció el 7 de agosto de 2025.
Sus padres:
Mario Enrique Diaz Brin y María Eugenia Ballivián de Diaz
Sus abuelos:
Xavier Ballivián Benavides (q.e.p.d.) y Nancy Gosálvez de Ballivián Guillermo Enrique Diaz Jiménez (q.e.p.d.) y Ramona Brin de Diaz (q.e.p.d.)
Sus hermanos:
Sergio Xavier Diaz Ballivián y Paola Sosa de Diaz
Diego Enrique Diaz Ballivián
Sus tíos, primos, sobrinos, novio y demás familiares los invitan a celebrar la vida de nuestra querida Ximenita.
Lunes 11 de agosto de 2025 a las 10:30 a.m., Santuario Nacional del Corazón de María, ciudad de Panamá.